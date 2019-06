In queste ore, si sta facendo un gran parlare delle vicissitudini sentimentali di alcuni ex allievi di Amici: "Vicolo delle News", ad esempio, riporta il racconto di una persona vicinissima a Biondo che sostiene di avere le prove del tradimento di Emma Muscat. Pare che la cantante maltese si sia lasciata andare con Federico Rossi (a sua volta fidanzato con Paola Di Benedetto), e che abbia confessato tutto al rapper durante uno scambio di sms. Elodie Di Patrizi, invece, è stata paparazzata in atteggiamenti piuttosto confidenziali con Marracash: si dice che il duetto che i due cantanti hanno fatto di recente, possa aver favorito una loro frequentazione.

Un amico di Biondo svela il presunto tradimento di Emma

Nonostante Emma Muscat e Biondo abbiano annunciato la loro rottura con il sorriso sulle labbra, si dice che ci sia qualcosa di non detto dietro a questa storia: un amico del cantante, infatti, nelle scorse ore ha usato i social network per raccontare di un episodio inedito che coinvolgerebbe i due ragazzi e un altro artista molto amato dalle giovanissime.

Stando a quello che ha detto questa persona (e che il blog "Vicolo delle News" ha riportato), la maltese avrebbe tradito l'ex fidanzato con un collega: in uno scambio di sms con il rapper, la giovane avrebbe ammesso di essersi lasciata andare con Federico Rossi una sera in cui entrambi erano ubriachi.

A catturare l'attenzione del Gossip, non è soltanto la notizia del presunto tradimento di Emma a Biondo, ma anche il coinvolgimento in questa faccenda del membro del suo Benji&Fede, che da oltre un anno è fidanzatissimo con Paola Di Benedetto.

Qualora quest'indiscrezione dovesse trovare riscontri nella realtà, vorrebbe dire che le persone tradite sarebbero due: il cantante di Amici (che oggi non fa più coppia con la Muscat) e la bella showgirl che in passato è stata legata a Francesco Monte.

Elodie e Marracash complici in motorino

Un'altra ex allieva di Amici che ultimamente sta facendo parlare di sé più per i suoi flirt (veri o presunti) che per la musica che fa, è Elodie Di Patrizi. La ragazza, dopo essere stata accostata a Mario Balotelli, è tornata al centro del gossip per l'amicizia molto affettuosa che avrebbe con un collega: Marracash.

Come racconta il sito 361Magazine, la cantante è stata beccata dai paparazzi al termine di una serata di lavoro: dopo aver intonato il singolo "Margarita" (l'ultimo duetto che ha fatto la giovane), l'ex protagonista del talent show è stata fotografata con il rapper a bordo di un motorino.

Nei due scatti che stanno facendo il giro della rete, si vedono Elodie e Marracash molto vicini e complici: chi era presente, inoltre, racconta che lui ad un certo punto si sarebbe sdraiato sulla sella e la Di Patrizi gli si sarebbe avvicinata in modo pericoloso (un eventuale bacio tra i due, non è visibile in queste immagini poco nitide).

La cantante, inoltre, di recente ha catturato l'attenzione dei curiosi per l'amicizia che ha stretto con Belen Rodriguez: dopo essere stata per oltre un anno l'ombra di Emma Marrone, oggi la ragazza preferisce la compagnia della sua ex rivale in amore e di Stefano De Martino.