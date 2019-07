La storia d'amore tra Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez sarebbe ufficialmente giunta al capolinea: a confermare il Gossip che è circolato sul web nei giorni scorsi è stato il settimanale "Chi" con il suo numero uscito il 10 luglio. La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, sostiene che i due ragazzi si sarebbero lasciati dopo una furiosa lite avvenuta mentre si trovavano in Sicilia: la causa di questo allontanamento pare definitivo, sarebbe un'ex protagonista di Uomini e donne molto cara all'argentino.

Soleil e Jeremias lontani: la conferma di 'Chi'

A qualche giorno dalla diffusione del gossip sulla presunta rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, il settimanale Chi ha confermato il tutto nel numero uscito mercoledì 10 luglio. Stando a quello che si legge in una nota rubrica della rivista, sarebbe stata la modella di origini americane a lasciare il fidanzato a causa di una sua vicinanza eccessiva ad un'altra donna.

"È finita tra Jeremias e l'ex naufraga Soleil.

I due hanno avuto un forte litigio durante una trasferta in Sicilia", fa sapere la rivista scandalistica in queste ore.

I giornalisti, però, si sono anche sbilanciati sul motivo che avrebbe spinto l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi a mollare il compagno di punto in bianco: "La separazione è dovuta ad una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne e che è una conoscenza del fratello di Belen".

Chi, dunque, sostiene che la relazione tra il bel Rodriguez e la Sorgè si sarebbe interrotta per l'intromissione di una "terza incomoda", della quale si sa soltanto che è un volto del recente passato del programma di Maria De Filippi (non si sa se nel ruolo di tronista oppure quello di corteggiatrice).

A rendere credibile la ricostruzione che hanno fatto gli addetti ai lavori, sono anche le parole che Soleil ha scritto su Instagram qualche giorno fa per replicare a chi l'ha accusata di essersi lasciata scappare un ragazzo d'oro come Jeremias. Nello sfogo che ha fatto il giro della rete, infatti, la giovane ha detto: "Non sono la carnefice. Sono stanca di ricevere frecciatine di odio da parte di chi non conosce la verità".

"Io ho solo messo fine a dei rapporti che mi tradivano, che mi mancavano di rispetto e l'ho fatto per l'amore che ho per me stessa e per i valori che mi hanno insegnato".

Il fratello di Belen tace sulla rottura con Soleil

La rivista Chi, dopo aver svelato quello che sarebbe il motivo principale della rottura tra Jeremias e Soleil, non ha voluto approfondire il tutto facendo il nome della ragazza che si sarebbe intromessa tra i due. Che dietro alla decisione della Sorgè di lasciare il fidanzato ci fosse un presunto tradimento di lui, lo si era intuito dallo sfogo che la giovane ha avuto sui social network qualche giorno fa.

Se l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha parlato con alcuni fan dei problemi di cuore che sta vivendo ultimamente, il fratello di Belen non si è ancora esposto: da quando hanno iniziato a circolare i primi gossip sulla fine della sua storia con la modella, l'argentino è rimasto in silenzio.