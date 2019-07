La storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del duo Benji e Fede, è giunta già al capolinea. Poco meno di un anno fa i due avevano annunciato pubblicamente la nascita della loro relazione, con tanto di foto social. Una storia che aveva fatto sognare i fan della coppia, in particolar modo quelli della bella Paola, i quali speravano che la ragazza potesse ritrovare di nuovo il sorriso dopo il tormentato periodo della fine della sua relazione con Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e donne con cui aveva intrecciato un rapporto ai tempi della partecipazione all'Isola dei famosi.

L'addio tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi: i due si sono lasciati, l'annuncio su Instagram

La love story tra Paola e Federico, però, non è durata tantissimo e proprio in queste ore la showgirl ha annunciato sul suo profilo ufficiale Instagram che hanno deciso di dirsi addio.

Pubblicità

Pubblicità

Una stories che ha lasciato senza parole i tantissimi fan della coppia, i quali mai si sarebbero aspettati questo annuncio arrivato a bruciapelo in una calda mattinata d'estate.

E la bella Paola è stata abbastanza chiara anche sui motivi che li hanno portati a dirsi addio. La ragazza, infatti, ha rivelato ai suoi fan che la conoscono molto bene, che lei è una di quelle tipe che in amore dà sempre tutto. ''Quando vedo mancare il rispetto, non ci sto'', ha aggiunto la Di Benedetto nel suo messaggio-sfogo pubblicato su Instagram.

Pubblicità

'Quando manca il rispetto, non ci sto', ha scritto Paola sui social

''Purtroppo spesso fidarsi non serve a nulla'', ha aggiunto Paola, lasciando intendere quindi che la colpa di questo addio non sarebbe sua. Cos'è successo tra i due? Possibile che la Di Benedetto sia stata 'tradita' da Federico Rossi? Un'ipotesi che sta prendendo quota sempre di più tra i tantissimi fan social, anche se per il momento Fede preferisce non commentare l'accaduto e, a differenza di Paola, non ha postato nessun messaggio rivelatore sui social.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ma lo sfogo della Di Benedetto su Instagram prosegue e la ragazza ha dichiarato che in questo momento il suo pensiero è quello di dover curare la sua mente e il suo corpo, ammettendo che nel corso degli ultimi tempi è un po' mutato. ''Vi chiedo di comprendere il momento molto delicato'', ha aggiunto la showgirl la quale a questo punto ha chiesto rispetto a tutte le persone che la seguono. Ora non resta che attendere quella che sarà la reazione di Federico Rossi dopo l'annuncio social fatto dalla sua ormai ex fidanzata Paola.

Il cantante, nel frattempo, si gode il successo del suo ultimo singolo estivo 'Dove e quando', cantato in coppia con Benji, che sta scalando le classifiche di vendita digitali.