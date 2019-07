L'appuntamento con Temptation Island torna in onda stasera, lunedì 8 luglio, quando alle 21:30 su Canale 5 ci sarà spazio per la terza puntata del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Una puntata che si preannuncia decisamente scoppiettante e che sarà caratterizzata da ben due confronti al falò finale per altrettante coppie protagoniste di questa fortunatissima edizione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto molto positivi. Chi non potrà seguire la puntata di questa settimana in tv potrà rivederla in replica streaming online sul portale MediasetPlay ma anche in tv.

Temptation Island, la replica della terza puntata in streaming ma anche in tv

Vi segnaliamo, infatti, che la terza puntata di Temptation Island in onda questo lunedì sera su Canale 5 potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay. Per rivederla basterà cliccare sulla sezione del portale dedicata al reality show, dove potrete riguardare la puntata per intero oppure i singoli spezzoni relativi alle varie coppie in gara.

La replica di Temptation Island è in programma anche sul canale free La5: vi segnaliamo, infatti, che questa terza puntata verrà ritrasmessa martedì 9 luglio in prime time alle ore 21:15 circa e successivamente andrà in onda anche domenica 14 luglio a poco dopo le ore 13 sempre sul canale 30 del digitale terrestre.

Quali saranno i colpi di scena di questa terza puntata del reality show Mediaset? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà un secondo confronto al falò tra Arcangelo e Nunzia, dopo che in un primo momento i due avevano scelto di dirsi addio e quindi di abbandonare il villaggio delle tentazioni da separati.

Stasera due confronti a Temptation Island: Andrea furioso con Jessica

Qualcosa, però, è cambiato ed ecco che sarà proprio Nunzia, nonostante il bacio di Arcangelo con la tentatrice, a chiedere a Filippo di poter rivedere il suo fidanzato e con questa richiesta dimostrerà di essere ancora profondamente innamorata di lui e soprattutto di essere disposta a perdonarlo nonostante il bacio che c'è stato con un'altra donna. Un confronto molto atteso dal pubblico ma anche molto criticato: gli spettatori, infatti, sostengono che Nunzia abbia sbagliato a fare il primo passo verso il fidanzato 'traditore'.

Occhi puntati in questa terza puntata anche su Andrea e Jessica: quest'ultima ormai non nega di essersi invaghita del tentatore Alessandro e questa sera arriveranno dei nuovi filmati che metteranno a dura prova Andrea. Quest'ultimo, infatti, senza pensarci su due volte chiederà a Filippo di rivedere subito la sua fidanzata per il confronto finale.