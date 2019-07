È entrata nel vivo questa nuova edizione di Temptation Island, il fortunatissimo reality show condotto da Filippo Bisciglia, di cui ieri sera è stata trasmessa la seconda puntata su Canale 5. Settimana dopo settimana le dinamiche tra le varie coppie in gioco entrano nel vivo e anche ieri sera non sono mancati i colpi di scena, molti dei quali hanno lasciato gli spettatori senza parole. Per chi non avesse potuto seguire la puntata di ieri in tv, può rivederla da oggi in streaming online e in replica in tv su La5.

Dove rivedere la seconda puntata di Temptation Island in tv e streaming online

Vi segnaliamo, infatti, che la seconda puntata di Temptation Island verrà replicata questa sera in prime time su La5 (canale 30 del digitale terrestre) ma si potrà rivedere anche in streaming online accedendo al sito web MediasetPlay.it.

In questo caso basterà accedere alla sezione del sito dedicata al reality show e il gioco sarà fatto, visto che potrete rivedere in streaming sia la seconda puntata per intero ma anche le singole clip delle varie coppie.

Un secondo appuntamento caratterizzato da un bel po' di colpi di scena che hanno lasciato senza parole gli spettatori da casa. In primis abbiamo visto che Nunzia ha chiesto il confronto finale con il suo fidanzato Arcangelo, dopo averlo visto baciare una delle tentatrici.

Lui in un primo momento ha negato tutto (non sapendo che nel momento del bacio era stato ripreso dalle telecamere) poi però di fronte all'evidenza ha provato a spiegare alla sua fidanzata che era tutto un gioco. Alla fine i due hanno deciso di intraprendere due strade differenti e si sono così detti addio, uscendo da separati dal villaggio delle tentazioni di Canale 5. Occhi puntati anche su Jessica, ormai sempre più lontana dal suo fidanzato Andrea e vicina al tentatore che le ha rapito il cuore.

Nuovo successo di ascolti per Temptation Island che vince la serata con 3.7 milioni

Intanto anche ieri sera il reality show Temptation Island ha vinto a 'mani basse' la gara degli ascolti della prima serata. La seconda puntata infatti ha conquistato una media di oltre 3.7 milioni di spettatori arrivando a toccare la soglia del 22.40% di share con picchi superiori al 25%. Numeri che hanno permesso alla trasmissione di Canale 5 di battere la replica del film Pretty Woman trasmessa su Raiuno, seguita da una platea di 3.3 milioni di fedelissimi spettatori.

L'ennesimo successo per tutto il gruppo di lavoro di Temptation Island, che mai come quest'anno sta registrando ascolti a dir poco record e nettamente superiori a quelli di tutti gli altri reality show Mediaset che sono andati in onda nel corso della stagione televisiva appena terminata.