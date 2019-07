Questa sera su Canale 5 andrà in onda alle 21:25 la terza puntata di Temptation Island e, secondo le anticipazioni sul web, sembra che la trasmissione non risparmierà i colpi di scena agli appassionati del reality estivo. Nel secondo appuntamento della scorsa settimana il pubblico ha assistito alla rottura tra Nunzia e Arcangelo, per via di un bacio e di alcuni dialoghi tra lui e la tentatrice Sonia. Dalle anticipazioni date dal conduttore Filippo Bisciglia al termine della seconda puntata, sembra che Nunzia abbia cambiato idea.

La giovane è uscita da sola dal reality ma poi ha fatto la richiesta straordinaria di un altro falò. L'appuntamento di stasera con il reality dovrebbe perciò aprirsi con l'ulteriore incontro tra i due fidanzati napoletani. Dai rumors in rete sembra però che il secondo falò non cambierà la situazione della puntata precedente.

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo: cosa è accaduto nelle puntate precedenti

Una delle sei coppie concorrenti è formata da Nunzia e Arcangelo, decisi a mettere alla prova il loro rapporto che dura da tredici anni.

Nelle puntate precedenti la coppia è andata in crisi a causa di alcuni comportamenti di Arcangelo. Lei, chiamata nel pinnettu, ha visto il fidanzato parlare del loro rapporto come di un limite alla sua libertà e di non essere sicuro di voler stare ancora con Nunzia. Il colpo di scena è stato vedere Nunzia assistere al video fatto ad Arcangelo senza che lui sapesse di essere ripreso. Nunzia ha deciso di chiedere subito il falò di confronto dopo aver visto delle scene inaspettate: il fidanzato ha ammesso di aver tradito la ragazza più volte in 13 anni di relazione e ha dato un bacio alla tentatrice Sonia.

Al falò, a cui si è presentato dopo essere stato raggiunto nel villaggio dal presentatore Bisciglia, ha negato di aver avuto comportamenti equivoci, ignaro del video ripreso a sua insaputa. Dopo aver visto anche lui il filmato compromettente, ha dovuto ammettere l'evidenza e ha cercato di dare delle spiegazioni. Nunzia, però, non ha voluto ascoltare le ragioni del giovane e ha deciso di uscire da sola dal reality.

Stasera la terza puntata di Temptation Island: falò straordinario tra Nunzia e Arcangelo

Filippo Bisciglia, al termine della seconda puntata, ha anticipato che Nunzia dopo alcune ore ha cambiato idea e ha chiesto uno straordinario falò di confronto che aprirà la puntata di questa sera.

Si sono avvicendati in rete rumors sulla coppia che è ancora una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Nunzia ha dichiarato di aver capito i suoi errori e di voler riascoltare il suo fidanzato, anche se sa di essere stata tradita più volte. Per sapere come reagirà Arcangelo dovremo aspettare di vedere la terza puntata, anche se alcune indiscrezioni sul web sostengono che l'ulteriore confronto tra i due non cambierà la situazione.