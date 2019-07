Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda la terza delle sei puntate di Temptation Island, il fortunatissimo reality show delle tentazioni presentato da Filippo Bisciglia. Una nuova puntata caratterizzata da molti colpi di scena, che hanno attirato l'attenzione del fedelissimo pubblico. Chi non avesse potuto seguire questo terzo appuntamento con il reality show Mediaset in tv può pur sempre recuperarlo in streaming online oppure sul canale free La5.

La terza puntata di Temptation Island visibile in streaming online ma anche in tv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che da questa mattina potrete rivedere la terza puntata di Temptation Island in streaming accedendo al sito web WittyTv e cliccando sulla sezione dedicata al reality show.

In questo modo potrete rivedere tutti i falò che ci sono stati questa settimana e le reazioni delle varie coppie alle prese con la prova delle tentazioni.

La replica di questa puntata, inoltre, verrà ritrasmessa anche in televisione su La5: l'appuntamento è in programma per questa sera, martedì 9 luglio in prime time dalle ore 21:15 circa. Una terza puntata che è stata caratterizzata dall'addio finale tra Arcangelo e Nunzia. Quest'ultima, infatti, dopo aver preso la decisione di chiudere la sua relazione (che durava da ben 13 anni) con il fidanzato, è tornata nuovamente sui suoi passi.

Malgrado il bacio di Arcangelo con la tentatrice del villaggio, ecco che Nunzia ha chiesto a Filippo di poter rivedere il suo fidanzato e di avere così un secondo confronto.

Il falò d'addio tra Nunzia e Arcangelo: lui la lascia e volta pagina

L'esito finale, però, anche stavolta non è stato positivo. Sebbene Nunzia fosse disposta a 'chiudere un occhio' e a dare ad Arcangelo una seconda chance, questa volta è stato il ragazzo 28enne a voler troncare la loro relazione.

Arcangelo, infatti, ha ammesso che in questi giorni in cui è stato da solo nel villaggio di Temptation Island ha capito di non provare un reale sentimento nei confronti di Nunzia e di non poter stare al suo fianco, perché sa che prima o poi l'avrebbe fatta soffrire di nuovo.

'Io sono un uomo di mer... tu meriti di meglio', continuava a ripetere il ragazzo, implorando Nunzia di apprezzare il suo gesto e di capire le sue intenzioni. E così alla fine, Nunzia ha dovuto prendere atto di quello che era successo ed è tornata a casa da sola.

Occhi puntati anche su Katia, la quale non ha gradito per niente l'atteggiamento del suo fidanzato all'interno del villaggio. Dopo essersi comportato 'bene', ecco che Vittorio ha perso le staffe e si è dato da fare con una delle tentatrici, al punto da mandare su tutte le furie la sua fidanzata.