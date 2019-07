Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con il reality show Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Questa sera, lunedì 1° luglio, andrà in onda la seconda delle sei puntate di queste nuova edizione che la scorsa settimana ha esordito con il botto dal punto di vista degli ascolti. Chi non potrà vedere questa seconda puntata in televisione su Canale 5 potrà pur sempre riguardare il reality show delle tentazioni in streaming sul portale WittyTv ma anche in televisione su La5.

Dove rivedere in streaming online la seconda puntata di Temptation Island

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che questa seconda puntata di Temptation Island potrà essere rivista in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it e cliccando sull'apposita sezione dedicata al programma del lunedì sera estivo di Canale 5.

Pubblicità

Pubblicità

In questo modo, quindi, si possono rivedere i vari appuntamenti in qualunque momento lo si desidera anche comodamente dall'applicazione che si può scaricare in qualunque momento sul proprio tablet oppure sul cellulare, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

La replica di questo secondo appuntamento con il reality show, inoltre, potrà essere rivisto anche in televisione: la messa in onda, infatti, è prevista per la serata di martedì 2 luglio a partire dalle ore 21:15 su La5.

Pubblicità

Una seconda puntata che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena: le anticipazioni rivelano che Andrea, dopo il rifiuto di Jessica del confronto al falò finale, verrà messo di fronte ad un nuovo video a dir poco clamoroso che potrebbe lasciarlo senza parole.

Gli spoiler della seconda puntata di Temptation Island di stasera

Lo stesso Filippo Bisciglia, nel momento in cui dovrà mostrare al ragazzo il filmato, gli confessa che si tratta di una cosa mai accaduta prima in sei anni di questo reality show.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Insomma l'ennesima batosta per il povero Andrea, il quale non ha nascosto le lacrime nel momento in cui ha visto determinati atteggiamenti della sua fidanzata.

Ma gli spoiler di questa seconda puntata rivelano che ci sarà spazio anche per le novità che riguardano la coppia composta da Arcangelo e Nunzia. La ragazza si troverà di fronte a dei filmati 'compromettenti' del suo fidanzato in compagnia di una delle tentatrici single del programma e in quel momento deciderà di chiedere immediatamente il falò.

Insomma gli ingredienti per una nuova puntata di successo sembrano esserci tutti: riuscirà Temptation Island a superare il record della puntata d'esordio, seguita da una platea di oltre tre milioni e mezzo di spettatori con uno share superiore al 22%? Le premesse sembrano esserci tutte.