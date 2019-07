Gli Spoiler di Una vita riguardano entusiasmanti novità che interessano i telespettatori affezionati. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Samuel Alday sarà arrestato, poiché sarà incolpato immediatamente dell'assassinio del padre, gli investigatori, infatti, troveranno un fermacarte appartenente a Samuel vicino al corpo di Jaime. Più tardi proprio il fermacarte sarà considerato l'arma del delitto. In seguito Samuel si dichiarerà innocente e si renderà conto di essere stato incastrato da Ursula.

Quest'ultima ha infatti costruito una prova falsa mettendo il fermacarte vicino al corpo, poiché Samuel non ha ucciso l'uomo colpendolo alla testa con tale oggetto, bensì l'ha strangolato, ma l'uomo lo negherà.

Samuel cerca di provare la sua innocenza

Nelle prossime puntate di Una Vita, Samuel cercherà di convincere Blanca e Diego della sua innocenza, ma non ci riuscirà. Poi Samuel cercherà un avvocato per la sua difesa e ingaggerà Felipe. Inoltre l'uomo potrà contare della vicinanza e il sostegno del suo amico Liberto, il quale non lascerà da solo l'uomo nonostante le molte prove contro di lui.

Più tardi Samuel farà un discorso con Liberto e si ricorderà un particolare dettaglio che potrebbe scagionarlo improvvisamente. Successivamente L'Alday sosterrà che il fermacarte non può essere l'arma del delitto, poiché l'oggetto è in una foto che ritrae lui insieme a Cristina Novoa, scattata dopo la partenza di Jaime per la Svizzera. Pertanto secondo Samuel, il fermacarte non può essere considerato l'arma del crimine di Jaime e lui non sarebbe il colpevole del delitto del padre.

Liberto trova la foto che scagiona Samuel

Liberto si intrufolerà in casa di Ursula e cercherà di distrarre Carmen, poi l'uomo riuscirà ad impadronirsi della fotografia che Samuel ha menzionato e che potrebbe scagionarlo. Liberto inoltre si renderà conto che l'amico non gli ha mentito riguardo la prova. Per tale ragione l'uomo consegnerà lo scatto alla polizia e Samuel verrà così scagionato e lasciato libero, proprio durante il funerale del padre Jaime.

Successivamente Ursula sarà sicura di essere scoperta da un momento all'altro, per questo vorrà fuggire immediatamente da calle Acacias e portare con sé Moises. Poi la Dicenta cercherà di scappare durante il funerale di Jaime, ma durante il tragitto incontrerà inaspettatamente Carmen, la quale sarà stanca delle moltissime ingiustizie compiute dalla donna e l'affronterà per costringerla a confessare tutte le crudeltà commesse. Più tardi lo scontro improvviso tra Ursula e Carmen non si concluderà molto bene.