La soap opera americana Beautiful continua a tenere con il fiato sospeso i numerosi telespettatori. Nel corso della prossima settimana, che va da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, assisteremo a dei colpi di scena esorbitanti. Uno in particolare lascerà davvero spiazzati i telespettatori. Come tutto il pubblico della soap avrà avuto modo di vedere, in questi giorni Bill e Brooke sembrano particolarmente vicini. La Logan e suo marito Ridge, infatti, stanno attraversando un periodo un po' turbolento a causa della decisione del Forrester di sacrificare la "Hope for the future" a favore della Intimates.

Ad ogni modo, la situazione diventerà sempre più "pericolosa", al punto che Bill prenderà in modo energico Brooke e i due si lasceranno andare ad un bacio pieno di passione.

Anticipazioni prossima settimana Beautiful: Brooke prende le difese di Bill

Le anticipazioni relative alle cinque puntate di Beautiful della prossima settimana sono davvero molto avvincenti.

Brooke Logan si recherà da sua sorella Katie nel tentativo di convincerla a rinunciare all'idea di richedere l'affidamento esclusivo di Will. La donna, infatti, sarà semrpe più decisa ad andare avanti la sua battaglia, la quale porterà Bill ad essere quasi totalmente estromesso dalla vita del bambino.

Stranamente, Brooke si è sempre mostrata particolarmente contraria a tale decisione. proprio per questo motivo, farà il possibile per intercedere tra lo Spencer e la sua ex moglie.

Ad ogni modo, Katie si mostrerà decisamente irremovibile. La donna non ha nessuna intenzione di ascoltare e prendere in considerazione l'opinione di sua sorella. Sconfitta e desolata, quindi, Brooke andrà da Bill per informarlo delle novità e del fallimento del suo tentativo. Sarà allora che accadrà l'impensabile.

Scatta il bacio tra lo Spencer e la Logan

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, infatti, vedremo che Bill rimarrà particolarmente colpito dal tentativo della Logan di intromettersi in questa situazione e prendere le sue difese. Proprio per questo motivo, spiazzato dal suo interesse, Bill prenderà Brooke tra le sue braccia e la bacerà. La donna rimarrà senza fiato, ma non si opporrà minimamente a quanto accaduto.

In seguito, Justin rimprovererà Bill perché teme che Brooke possa rivelare a Katie o addirittura a Ridge quanto accaduto poco prima tra i due.

Thorne e Katie, intanto, ufficializzeranno il loro fidanzamento. Ridge si complimenterà con loro per la lieta notizia. Brooke, invece, continuerà ad essere dell'idea che Thorne stia semplicemente giocando bene le sue carte allo scopo di favorire l'affidamento esclusivo di Will.