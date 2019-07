Tra le ex protagoniste di Uomini e donne che hanno catalizzato l'attenzione in questa calda estate 2019 vi è sicuramente la bella Rosa Perrotta, che come ben saprete è in attesa del suo primo bambino. La compagna di Pietro Tartaglione è ormai agli sgoccioli della sua prima gravidanza, così come lei stessa ha confermato sulla sua pagina Instagram, dove sono in tantissimi a chiederle il giorno in cui la vedremo dare il lieto annuncio a tutti i suoi fan.

Cresce l'attesa per il parto di Rosa Perrotta di Uomini e donne

Il parto di Rosa Perrotta è previsto per fine luglio: qualche giorno fa dopo l'ironia della rete che ha cominciato a lanciare il tormentone 'Anche oggi Rosa di Uomini e donne non ha partorito', ecco che la ragazza ha deciso di rispondere a sua volta con una post a dir poco geniale, dove ha fatto 'parlare' il bambino che porta in grembo.

Il frutto del suo grande amore con Pietro Tartaglione, conosciuto proprio a Uomini e donne, si chiamerà Domenico ma l'ex tronista lo ha già ribattezzato Dodo. Ed è stato proprio 'lui' a parlare dalla pancia della mamma, dove ha tranquillizzato tutte le persone che chiedono a gran voce di vederlo, dicendo che dove si trova non sta poi così male e che con questo caldo preferisce stare ancora un po' nel grembo della sua mamma che lo sta aspettando a braccia aperte.

Rosa Perrotta parla della sua gravidanza su Instagram

'D'altronde qui si sta freschi, si mangia in abbondanza e si dorme pure bene', ha scritto Rosa nel post pubblicato su Instagram con la voce del piccolo Domenico. Non sono mancate le richieste da parte del piccolo, il quale ha fatto sapere alla mamma che chiede una 'tetta' disponibile 24 ore su 24, ma anche dei pannolini delicati e una culla accogliente.

Un post ironico e divertente che ha suscitato subito grande successo in rete, dove i fan della coppia Rosa e Pietro sono accorsi in massa per commentare e per augurare tutta la felicità alla coppia. Del resto ormai non manca tanto e il pancione della bella Rosa ne è la prova evidente.

Intanto sempre sulla sua pagina Instagram, Rosa ha fatto sapere di aver preso una decisione importantissima riguardante il futuro del suo bambino.

L'ex tronista, infatti, ha annunciato di aver acquistato un kit per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale di Domenico. Il kit è facile da acquistare perché arriva direttamente a casa. Una scelta dovuta al fatto che grazie alla conservazione delle staminali del piccolo è possibile curare ben 84 malattie che sono riconosciute dal Ministero della Salute. 'Il parto è un'occasione unica per mettere al sicuro un patrimonio biologico importantissimo', ha chiosato la Perrotta.