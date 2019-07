La seconda parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne non ha portato fortuna alle coppie nate durante la scelta. Angela Nasti e Alessio Campoli sono rimasti insieme solo due settimane e ora lei ha iniziato a frequentare Kevin Bonifazi, calciatore del Torino. Qualche giorno in più sono durati Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, ma anche loro hanno annunciato la rottura, senza però chiarire le motivazioni di questa prematura decisione.

Gli unici a tenere duro sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, anche se negli ultimi giorni hanno cominciato a rimbalzare le voci di una possibile crisi tra loro. A scatenarla sarebbero stati alcuni post malinconici dell'ex tronista, oltre che alcune sue espressioni non troppo felici. Ma a mettere le cose in chiaro ci ha pensato lo stesso Andrea che ha precisato che tra lui e Natalia tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Andrea Zelletta: 'Siamo un crescere costante'

Non c'è alcuna crisi in atto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. L'ex tronista ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram e ha voluto mettere subito a tacere le voci inesatte che avevano cominciato a rimbalzare in rete. Qualcuno gli ha chiesto se fossero fondate le indiscrezioni riportate sul web e lui ha replicato: "Nessuna crisi… anzi, siamo un crescere costante".

Un altro follower ha scritto qualcosa di analogo, affermando di non vederlo preso da Natalia come accadeva all'inizio. Anche in questo caso è arrivata la risposta, ironica, del modello pugliese, che ha precisato: "Allora vedi male". Le sue parole sono comunque suffragate anche da quanto mostrato sul web dove lui e la Paragoni appaiono spesso insieme, anche nella quotidianità, scambiandosi pure divertenti messaggi e commenti ai post.

Nessuna partecipazione a Temptation Island Vip

Le domande alle quali Andrea Zelletta ha risposto su Instagram sono state anche l'occasione per conoscere qualche progetto sul futuro dell'ex tronista di Uomini e Donne. Interrogato in merito alla possibilità di partecipare a Temptation Island Vip in autunno, il fidanzato di Natalia Paragoni ha confermato di non essere intenzionato ad affrontare una simile prova televisiva: "Sarebbe bello tornare in famiglia perché ci manca tutto lo staff, ma non sarebbe il posto giusto per noi".

Anche l'ex corteggiatrice qualche giorno fa aveva rivelato qualcosa di analogo ai suoi follower, precisando di non avere dubbi sull'amore per Andrea, poiché ogni giorno le arrivano nuove conferme. In effetti, è sufficiente sfogliare le Stories della ragazza per capire quanto lei e il fidanzato siano inseparabili, oltre che legatissimi alle rispettive famiglie.