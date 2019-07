Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera spagnola, intitolata "Una vita" che riesce a coinvolgere lo spettatore con l'arrivo di nuovi colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, la trama si concentrerà intorno al personaggio di Arturo (Manu Regueiro) che vivrà un momento complicato nella sua esistenza. Il colonnello dimostrerà l'intenzione di nascondere la propria malattia ai vicini di casa, ma metterà al corrente della situazione Silvia spiegandole di essere vicino alla cecità.

Pubblicità

Pubblicità

La Reyes, dal canto suo si renderà protagonista di uno scontro con il Valverde al quale consiglierà di raccontare come stanno le cose alle persone in modo da non nascondere il segreto. Il Valverde ha provato per molto tempo la verità alla donna ma farà i conti con un momento drammatico dopo essere venuto a conoscenza dell'improvvisa scomparsa della Reyes. Quest'ultima verrà rapita da una persona corrispondente al nome di Blasco (Manuel Sans).

Pubblicità

Si tratta di un trafficante di schiavi, il cui unico scopo sarà di vendicarsi nei confronti dell'amica di Esteban accusata di averlo fatto arrestare dieci anni prima.

Silvia si rende protagonista di un confronto con il colonnello Valverde

Silvia riuscirà a evitare il peggio scampando questo pericolo ed Esteban prenderà una decisione rilevante partendo alla volta della Groenlandia. L'intervento di Arturo per salvare la vita della compagna si rivelerà fondamentale e l'uomo si servirà dell'aiuto di Esteban che sarà costretto a rinviare il viaggio volto a ritrovare l'ex spia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La Reyes riuscirà a ritrovare la tranquillità e comincerà a indagare sullo strano comportamento del fidanzato controllando ogni passo compiuto dal Valverde. La donna si renderà conto che è stato Arturo a far allontanare Esteban da calle Acacias.

La decisione della Reyes di trasferirsi a casa di Arturo

Silvia si dirà pronta per affrontare il Valverde al quale racconterà di essersi accorta dei suoi problemi alla vista e vorrebbe che il militare racconti ai vicini come stanno i fatti.

L'uomo non potrà continuare a nascondere la malattia all'amata, alla quale rivelerà che il medico gli ha diagnosticato una cataratta. La Reyes vorrà stare al fianco del colonnello e chiederà aiuto a Felipe per mettersi alla ricerca di uno specialista, capace di operare Arturo prima del tempo previsto.

Arturo non si dimostrerà favorevole rispetto al consiglio ricevuto da Silvia e si rifiuterà di raccontare alle persone della sua malattia per evitare di ricevere compassione.

Pubblicità

Infine Silvia sarà pronta per lasciare la casa Alvarez-Hermoso e si trasferirà nell'abitazione del colonnello, ma si renderà conto che questa mossa provocherà molti pettegolezzi a calle Acacias.