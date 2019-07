Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse in Spagna dal 22 al 26 luglio. In tale periodo Isaac ed Elsa faranno ritorno dall'incontro con Alvaro, il medico che aveva abbandonato la Laguna davanti all'altare. Fortunatamente tale appuntamento non avrà esiti infausti e lui restituirà alla sua ex fidanzata quanto le aveva sottratto ingiustamente. Il denaro permetterà ai due sposi di guardare con maggiore speranza il futuro; ma per una novità positiva, ne arriverà un'altra a dir poco negativa: nonostante i tentativi di Donna Francisca, e degli altri compaesani, di fermare l'inondazione di Puente Viejo, nessun provvedimento verrà preso a loro favore e il paese si appresterà a essere distrutto una volta per tutte.

Sorprenderà, a tal proposito, la reazione di Carmelo, il quale sembrerà disinteressarsi alla questione, ma il braccio destro di Severo potrebbe nascondere qualcosa.

Il Segreto anticipazioni: Elsa e Isaac annunciano la loro partenza

Aveva scatenato grande apprensione tra i telespettatori de Il Segreto la notizia dell'incontro di Elsa e Isaac con Alvaro, ma fortunatamente il medico non nasconderà nuovi intrighi.

Le anticipazioni della prossima settimana confermano, infatti, che lui restituirà alla Laguna il denaro che le aveva sottratto, spiegandole di non voler vedere infangata la sua reputazione. Preciserà di essere legato sentimentalmente a un'altra donna e di voler mettere una pietra sopra sui suoi discutibili trascorsi. I due sposi faranno ritorno a Puente Viejo, con il denaro consegnato dal dottor Fernandez, facendo tirare un respiro di sollievo agli amici Consuelo: Matias e Marcela; non solo, potranno anche restituire loro quanto gli avevano prestato per poter pagare l'operazione al cuore della Laguna.

Isaac ed Elsa annunceranno, inoltre, la partenza per la luna di miele e il desiderio di tornare nel loro paese di origine per risolvere alcune questioni legali.

Puntate spagnole de Il Segreto: non c'è speranza per Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano, inoltre, che l'incontro di Donna Francisca con alcuni politici non servirà a nulla, né tanto meno i contatti presi da Carmelo con alcuni alleati e l'articolo scritto da Irene.

Niente e nessuno sembrerà essere in grado di salvare Puente Viejo dall'inondazione necessaria per rendere operativo il bacino voluto dal Sottosegretario García-Morales. Ogni sforzo risulterà vano e gli abitanti cominceranno a rassegnarsi a perdere le loro terre. Sorprenderà in questa circostanza il comportamento di Leal, che continuerà a trascorrere inspiegabilmente molto tempo in compagnia di Fernando; ma, improvvisamente, l'amico fidato di Severo ruberà a insaputa del Mesia un foglietto presente nel suo taccuino, lasciando chiaramente presagire a qualche piano nascosto.