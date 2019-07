Quest'anno c'è spazio anche per un Gossip estivo internazionale che ha come protagonista Taylor Swift, la star della musica pop che in queste ore ha ricevuto una notizia a dir poco bruttissima. Scooter Braun, manager di numerose star internazionali tra cui Justin Bieber e Kanye West, è diventato il nuovo proprietario della Big Machine, l'ex casa discografica della popstar, che detiene tutti i diritti del suo vecchio materiale musicale di grandissimo successo, che l'ha resa una star mondiale.

Dopo aver appreso la notizia, Taylor si è sfogata postando una lunga lettera in cui si scaglia contro questo potente manager, affermando di essere stata anche bullizzata da lui.

L'attacco di Taylor Swift contro il potente manager

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la cantante di 'Blank Space' ha postato questo lunghissimo sfogo sui social, nel quale dice che per anni ha implorato di poter diventare la proprietaria dei suoi contenuti, ma non le è stata mai data la possibilità di farlo da parte del vecchio proprietario Scott Borchetta, dato che le offriva soltanto la possibilità di firmare nuovamente con la Big Machine.

Adesso che la casa discografica è finita nelle mani di Scooter Braun, ecco che la Swift ha sbottato duramente, perché non riesce a non pensare a quello che lei definisce l'incessante bullismo che le è stato fatto da quest'uomo nel corso degli anni.

La cantante ha tirato in ballo anche un episodio che ha come protagonista Kanye West, il quale qualche tempo fa avrebbe girato un video a luci rosse senza il suo permesso, dove la Swift appariva svestita.

'Adesso Scooter mi ha spogliato del lavoro della mia vita', ha dichiarato la cantante, aggiungendo che in questo momento la sua eredità musicale si trova nelle mani di una persona che avrebbe tentato in tutti i modi di distruggerla.

La reazione di Justin Bieber dopo l'attacco di Taylor Swift al suo manager

Oggi, però, Taylor ha ammesso che la situazione è cambiata e sta lavorando con un'etichetta che le dà la possibilità di gestire la sua eredità musicale nel modo migliore in cui crede.

'Vi meritate di essere i proprietari dell'arte che create. Triste e Schifata', ha chiosato la cantante. Subito dopo questo lungo post di Taylor è arrivata la replica da parte di Justin Bieber, il quale ha voluto spezzare una lancia a favore di Scooter, scrivendo che in questo modo la cantante non ha fatto altro che spingere i suoi fan a bullizzare il manager.

Secondo Justin, infatti, Taylor avrebbe fatto più bella figura a risolvere e chiarire questa situazione alzando il telefono e parlandone con il diretto interessato.

'Con le frecciatine online non si va da nessuna parte', ha chiosato Bieber.