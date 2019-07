Le anticipazioni della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel rivelano che, nelle prossime settimane, ci saranno dei colpi di scena nel rapporto tra Ferit e Nazli. La collaboratrice domestica sarà ignara di aver ricevuto il tradimento della sorella che ha accettato l'incarico ricevuto da Hakan e Demet scattando una foto pronta per dare la possibilità al giudice di favorire i rivali dell'Aslan.

Nazli e il datore di lavoro si concederanno un bacio e si renderanno conto di aver vissuto un momento molto bello. La cuoca non potrà vivere la relazione con Ferit dopo aver capito che la persona colpevole delle foto è Asuman. La donna subirà un malore temendo per il peggio dopo essersi accorta che sono aumentate le ricerche dei collaboratori dell’imprenditore riguardo a questa vicenda.

Nazli incapace di raccontare la verità al datore di lavoro sul coinvolgimento della sorella Asuman nelle foto

La chef non sarà in grado di raccontare questo retroscena allo zio di Bulut sapendo che potrebbero esserci delle ripercussioni sul rapporto con l'imprenditore.

La ragazza comincerà a dimostrarsi sfuggente agli occhi di Ferit non comprendendo quale possa essere la soluzione atta a risolvere il problema. Un altro capitolo riguarda il rapporto tra Deniz e Nazli, dove l'amico di Ferit sarà ignaro del bacio tra l’amico e la giovane donna. Avranno inizio i primi sospetti dell'uomo che cambierà atteggiamento dopo essersi reso conto di un evidente feeling tra i due innamorati. Gli spoiler dipingeranno Deniz come un traditore, perché non avrà intenzione di mettere da parte i sentimenti nutriti nei confronti della collaboratrice.

La gelosia e l'odio di Deniz nei confronti del migliore amico dopo essersi accorto della sintonia tra l'Aslan e Nazli

La questione si complicherà per i due innamorati quando il piccolo Bulut deciderà di scappare dalla casa degli zii. Nazli dovrà fare i conti con delle accuse pesanti nei suoi confronti. Alya troverà all'interno del locale di Deniz un abito di Nazli e deciderà di portarlo di persona alla cuoca ma si tratterà di un piano messo in atto dalla cantante.

Quest'ultima non riuscirà a dimenticare i sentimenti nutriti nei confronti di Deniz e avrà intenzione di allontanare l'ex fidanzato dalla presenza di Nazli. La donna avrà l'occasione di far andare in porto il piano presentandosi alla festa per Bulut. Alya finirà per versare qualcosa sulla maglia di Deniz ma troverà un abito di ricambio. L'uomo, dopo aver visto il foulard della chef, sarà colpito dalla gelosia e comincerà a provare odio nei confronti del migliore amico.