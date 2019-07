Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Liam hanno firmato i documenti dell'annullamento del matrimonio su desiderio della stessa Logan. Di lì a poco, lo Spencer si è trasferito a casa di Steffy per aiutarla nella gestione delle piccole Kelly e Phoebe. Tale decisione è stata supportata anche da Hope, convinta che le bambine abbiano bisogno di una figura paterna, mentre lei si è avvicinata ulteriormente a Thomas, aiutandolo a crescere Douglas.

Pubblicità

Pubblicità

Le anticipazioni relative alle prossime puntate segnalano, però, che questo ritrovato equilibrio sarà destinato a cambiare quando Liam e Steffy trascorreranno una notte di passione insieme. Non appena saputa la novità, Hope vivrà dei momenti di grande tristezza e arriverà a confessare alla madre di non avere mai smesso di amare l'ex marito. Lo stesso farà anche Liam, ancora consapevole dei propri sentimenti per la donna dalla quale ha appena divorziato.

Pubblicità

Beautiful anticipazioni: la confessione di Hope a Brooke

Le anticipazioni di Beautiful rendono noto che Liam, dopo avere assunto la droga nascosta da Thomas, vivrà una notte d'amore con Steffy. Al loro risveglio lui non ricorderà i dettagli dell'accaduto ed entrambi saranno mortificati e confusi. Sentendosi in colpa, lo Spencer rivelerà a Hope di avere perso il controllo delle proprie azioni, facendo l'amore con la Forrester e la reazione della figlia di Brooke non si farà attendere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Amareggiata e delusa, sarà sorpresa e indecisa dalla proposta di matrimonio di Thomas, che userà Douglas per raggiungere il suo scopo. Ma anche se tutto fa pensare che alla fine lei accetterà, Hope si troverà a confessare alla madre di non avere mai smesso di amare Liam nonostante il divorzio da poco firmato. Non solo: vorrebbe averlo indietro pur nella consapevolezza che lui sarà più felice senza di lei.

Trame americane Beautiful: Liam è ancora innamorato di Hope

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle puntate di luglio, Hope sarà consapevole di non avere futuro insieme a Liam, il quale a suo dire sarà più felice insieme a Steffy e alle bambine.

Eppure il punto di vista dello Spencer sarà ben diverso. Quest'ultimo, infatti, affiancherà Brooke nel ritenere che Hope commetterà un gravissimo errore sposando Thomas e tenterà di convincerla a cambiare idea. Per tale ragione le rinnoverà i propri sentimenti, dicendole di essere ancora innamorato di lei. La situazione si complicherà ulteriormente nelle prossime settimane quando la verità su Beth verrà finalmente a galla. Bradley Bell ha annunciato che la svolta arriverà durante l'estate e che prima di allora accadranno drammi e colpi di scena.

Pubblicità

La morte di Emma Barber è il primo lutto di questa resa dei conti ma ad essa potrebbe presto seguire un nuovo decesso.