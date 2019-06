Taylor Mega si è sempre fatta apprezzare per la sua bellezza, ma anche per le affermazioni piuttosto polemiche. Questa volta l'influencer friulana sembra aver fatto centro. Attraverso un video postato sui social è riuscita a catturare l'attenzione di tantissimi utenti. Al suo indirizzo questa volta però, non sono arrivati solo dei commenti positivi.

L'ex di Flavio Briatore ha pubblicato un video su Instagram in cui compare con un costume davvero piccante.

Nella clip la telecamera inquadra lentamente il corpo di Taylor, che indossa un mini bikini. Al termine del video, l'obbiettivo ha inquadrato il lato B della Mega.

Proprio su quest'ultimo si sono concentrata la maggior parte delle polemiche scaturite. Secondo alcuni follower, il lato B della ragazza non sarebbe poi così perfetto. Al contrario mostrerebbe un eccesso di cellulite. Gli haters più scatenati hanno commentato in modo negativo l'aspetto fisico di Taylor Mega: "Ma non la vedete la cellulite?" Addirittura c'è chi l'ha paragonata a Belen Rodriguez: un utente ha fatto notare la forma perfetta della showgirl argentina, nonostante avesse 10 anni di più e un figlio.

Un altro invece, ha puntato il dito contro il ricorso eccessivo alla chirurgia estetica: "Ci sta già troppa plastica in mare, per favore."

Mentre la diretta interessata ha preferito non replicare alle critiche sul suo conto, la maggior parte dei maschietti è rimasto colpito dalle forme dell'influencer.

Taylor confessa: 'I sentimenti non hanno genere'

Taylor Mega dopo aver stretto un grande feeling all'interno del GF con Erica Piamonte, ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore.

Secondo l'influencer i sentimenti non hanno genere, età o religione. Inoltre, la bella bionda ha confessato di avere avuto in passato delle esperienze con delle donne. Una dichiarazione che ha colto di sorpresa tutti, ma che è stata accolta con molto entusiasmo dai suoi fan.

Francesca de Andrè: di nuovo contro l'influencer

Nonostante il GF sia terminato, continua la guerra fredda tra Taylor Mega e Francesca de Andrè. La nipote del Faber ha puntato di nuovo il dito contro l'influencer, durante il gioco Obbligo o Verità.

Dalla produzione del reality è stato chiesto alla De Andrè di imitare Taylor. Senza farselo ripetere due volte, l'ex gieffina ha esordito in questo modo: "Io solo barche sopra i 60 metri". In un secondo momento ha rincarato la dose: "A me piace lavarmi i capelli con lo champagne e cambio gli uomini come le mutande". Un attacco che ha fatto scoppiare a ridere Gennaro Lillio, ma che non passerà inosservato alla diretta interessata. Starà alla friulana decidere se intraprendere la via del silenzio, oppure replicare in modo brusco.