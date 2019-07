Prosegue l'avventura di Jessica e Andrea all'interno del villaggio di Temptation Island. La coppia, fidanzata da 13 anni, sta mettendo a dura prova il sentimento reciproco per cercare di capire se quello che i due provano sia davvero amore oppure no. Un'esperienza decisamente non facile, dato che Jessica, fin dal primo giorno all'interno del villaggio delle tentazioni, ha dimostrato di aver perso la testa per il single Alessandro. Anche nel corso della terza puntata, in onda stasera su Canale 5, verranno mostrati dei filmati 'compromettenti' che metteranno a dura prova Andrea. La ragazza si starebbe innamorando del tentatore.

Spoiler Temptation Island, Jessica sempre più vicina al single Alessandro: 'Ti stai innamorando'

Nel dettaglio, le anticipazioni su questo nuovo appuntamento con Temptation Island in onda stasera 8 luglio su Canale 5, rivelano che Jessica e Alessandro passeranno sempre più tempo assieme e si mostreranno ancora più vicini di fronte alle telecamere del villaggio. Ci sarà addirittura un momento in cui Jessica dirà ad Alessandro che, secondo lei, si sta innamorando.

La reazione del tentatore non si farà attendere e con un po' di imbarazzo chiederà alla ragazza di ''andare a letto''. La risposta di Jessica? ''Si'', il tutto consapevole del fatto che in quel momento venisse ripresa e che il suo fidanzato dall'altra parte del villaggio osservasse tutto.

Cosa sarà successo tra i due all'interno del villaggio? Il video-spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island si interrompe proprio sul più bello, ma la reazione di Andrea non sarà per niente positiva.

Il ragazzo, infatti, dopo aver visionato il video che mostra il comportamento incriminato della sua fidanzata, andrà su tutte le furie e questa volta chiederà a Filippo Bisciglia di vederla immediatamente al falò di confronto.

Stasera Andrea chiederà un nuovo confronto con la fidanzata Jessica

Sì, perché già in nel corso della prima puntata di Temptation, Andrea, visibilmente furioso e amareggiato per il comportamento di Jessica, aveva chiesto di poterla rivedere al falò di confronto finale, ma l'esito non era stato positivo, dato che la ragazza si era rifiutata di presentarsi.

Jessica, infatti, non volle mettere la parola 'fine' alla sua esperienza all'interno del villaggio delle tentazioni, in primis perché non voleva togliere del tempo alla sua conoscenza con il single Alessandro, che in queste settimane l'ha fatta stare molto bene. Cosa succederà stasera nel corso della terza puntata? Jessica prenderà in considerazione la richiesta fatta dal suo fidanzato Andrea oppure andrà avanti per la sua strada? L'appuntamento è fissato per le ore 21:30 circa su Canale 5.