Questa sera 8 luglio andrà in onda la terza puntata di Temptation Island, il reality dove le coppie mettono alla prova il loro amore restando separate per 21 giorni in compagnia dei rispettivi tentatori e tentatrici. La prime messe in onda sono state già molto avvincenti e anche questa sera ce ne saranno sicuramente delle belle. Como mostrato dalle anticipazioni, Arcangelo avrà un nuovo confronto con Nunzia, mentre Andrea chiederà il falò con la sua fidanzata Jessica, sempre più vicina ad uno dei single del villaggio.

Per chi non potesse assistere alla messa in onda di questa sera, sarà possibile riguardare la puntata in streaming sul sito di Witty o di Mediaset Play.

Temptation Island, la replica della terza puntata online su Mediaset Play

Per chi non potrà assistere alla messa in onda di questa sera su Canale 5 alle 21:30 circa, sarà possibile rivedere le puntate in replica attraverso il sito Mediaset Play. Il servizio offerto dall'ente televisivo Mediaset è completamente gratuito, al solo costo della propria connessione ad internet.

Per riguardare le repliche di Temptation Island, basterà iscriversi attraverso la propria mail e password e cercare tutte le puntate del reality, disponibili in streaming dopo la loro messa in onda. Inoltre, per chi lo volesse, è possibile scaricare anche l'applicazione dell'omonimo sito sul proprio smartphone o tablet. In tal modo, tutti gli appuntamenti saranno sempre a portata di mano e sarà possibile vederli in completa mobilità, senza il bisogno di un computer. In alternativa c'è anche il sito Witty TV, che riporta anch'esso le repliche di tutte le messe in onda.

Anticipazioni Temptation Island: Katia furiosa con Vittorio

Come la pagina Instagram di Temptation Island ha mostrato, la fidanzata Katia sarà furiosa con il compagno Vittorio nella puntata di questa sera. La ragazza vedrà infatti il compagno vicino ad una single e si arrabbierà moltissimo, tanto da dire di voler spaccare tutto. Andrea invece, sarà sempre più arrabbiato con Jessica, tanto da richiedere il confronto dopo un falò in cui gli è stato mostrato un video della sua fidanzata.

Il ragazzo aveva già richiesto un confronto, ma la ragazza aveva rifiutato. Adesso Andrea pretenderà che lei si presenti e non accetterà alcuna scusa.

Proprio di quest'ultima coppia si è molto vociferato sul web in questi ultimi giorni. Secondo alcuni infatti, i due starebbero recitando solo allo scopo di fare business. La diretta interessata ha però smentito nelle scorse ore tutti i chiacchiericci ed anche Filippo Bisciglia e Raffaella Mennoia hanno a loro volta contraddetto quanto alcuni siti web hanno scritto nei confronti della coppia.