Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate spagnole di Una vita in onda dall'8 al 12 luglio, nelle quali continueranno a tenere banco gli intrighi di Alfredo in collaborazione con Genoveva. Quest'ultima, dopo avere meditato vendetta contro tutti coloro che non avevano aiutato Samuel nel momento del bisogno (provocando la sua morte), farà un passo indietro e cercherà di rimediare ad alcuni degli errori commessi. Proprio lei, che aveva causato l'arresto di Liberto accusato di violenza, farà un passo indietro e cercherà di scagionare l'uomo.

Ma dovrà fare i conti con l'intervento di Ursula, la quale darà una versione dei fatti ben diversa. Nel frattempo, Lolita avrà qualcosa di importante da rivelare alla sua famiglia! Spazio anche ad un telegramma che arriverà nel quartiere e che cambierà improvvisamente l'atteggiamento di Emilio nei confronti di Cinta.

Una Vita anticipazioni: Lolita aspetta un bambino

Le anticipazioni di Una Vita confermano che Lolita si impegnerà per tornare in possesso del suo negozio, in precedenza perso a causa della truffa orchestrata da Gonoveva e Alfredo.

Per tale ragione, la domestica si era resa protagonista di un terribile litigio con la vedova di Samuel nelle vie del quartiere, durante il quale l'aveva smascherata pubblicamente. Le novità per Lolita non si limiteranno alla soluzione dei suoi problemi economici. La donna, infatti, annuncerà a Fabiana di essere in attesa di un bambino e successivamente riporterà la lieta novità a tutta la famiglia. Emilio riceverà un telegramma da un misterioso individuo, Ledesma, che gli farà cambiare improvvisamente il suo comportamento.

Chi è davvero questo uomo misterioso e cosa sa del passato di Emilio? Cinta sarà confusa dal misterioso cambiamento, soprattutto quando il giovane nasconderà a Ledesma il suo interesse sentimentale per lei.

Trame puntate spagnole: Liberto viene scagionato

Proseguendo con le anticipazioni spagnole di Una Vita della settimana dall'8 al 12 luglio, Rosina trascorrerà un piacevole pomeriggio in compagnia di Ignacio durante il quale apprenderà che Liberto dovrà andare a processo.

Sarà solo allora che Genoveva deciderà di intervenire, modificando la sua versione dei fatti ed esprimendo l'innocenza del Soler. Le sue parole, però, non basteranno perché Ursula interverrà per rivelare di avere assistito in prima persona alla violenza di Liberto ai danni di Genoveva. A questo punto le cose si metteranno male per il nipote di Susana, e Felipe proporrà a Rosina di testimoniare a suo favore per evitare l'inizio del processo. La madre di Leonor in un primo momento rifiuterà, non volendo ricordare i tristi momenti dell'infedeltà, ma alla fine deciderà di dare la sua versione dei fatti.

La sua testimonianza, insieme a quella della vedova di Samuel, non lascerà più dubitare dell'innocenza di Liberto.