Anche quest'anno, il programma più seguito dell'estate volge al termine. Questa sera, lunedì 29 luglio, e domani andranno in onda gli ultimi due appuntamenti con Temptation Island, in attesa della versione Vip che comincerà a fine stagione con, molto probabilmente, Alessia Marcuzzi al timone.

Gli ultimi appuntamenti con le coppie di questa edizione

Il docu-reality sui sentimenti anche quest'anno ha fatto il pieno di ascolti, confermandosi il programma più seguito anche sui social.

Nella prima delle due serate, Filippo Bisciglia guiderà le coppie verso la decisione finale. Si vedranno Ilaria e Massimo alle prese con l'ultimo falò, lasciato in sospeso nella scorsa puntata. Lo stesso regista del programma ha già preannunciato che sarà uno degli incontri più emozionanti e intensi. I due ragazzi decideranno di mettere da parte le evasioni reciproche e ricominciare insieme?

Le altre due coppie, invece, saranno in procinto di partire per il weekend da sogno con i single che hanno scelto.

Dopo il tempo trascorso fuori dal villaggio per schiarirsi le idee (o complicarsele), i fidanzati saranno pronti ad affrontare l'incontro con il proprio partner davanti all'ultimo falò. Si tratterà del momento decisivo: Filippo domanderà loro se avranno scelto di uscire ancora in coppia o ricominciare una nuova vita da single.

Su 'Spy' Filippo Bisciglia rivela che la finale sarà imprevedibile

Nella puntata di martedì andrà in onda uno speciale dedicato al tempo trascorso nel mese successivo all'ultimo falò.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Si scoprirà come le coppie hanno vissuto la loro decisione e come è andata avanti la loro vita dopo l'esperienza nel programma prodotto da Maria De Filippi.

Filippo Bisciglia ha anticipato in un'intervista a Spy, il settimanale diretto da Massimo Borgnis, che le ultime puntate di Temptation Island saranno imperdibili perché imprevedibili. Il pubblico può aspettarsi di tutto e non è detto che tutto vada come immaginato.

Ulteriori colpi di scena si vedranno nella puntata in onda domani, dove si scoprirà come va tra le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. In questo caso lo stesso conduttore si è detto sorpreso da quanto accaduto tra i fidanzati; non tutti terranno fede alle decisioni che dichiareranno all'ultimo falò.

Il presentatore ha parlato delle sue emozioni all'interno del programma, perché le reazioni dei fidanzati, soprattutto al momento del falò, sono veramente reali.

Inoltre Bisciglia ha smentito un possibile accordo tra Jessica e Andrea, affermando che non avrebbero potuto recitare la situazione che in realtà stavano veramente vivendo. Il conduttore ha anche parlato della sua carriera rivelando che il suo desiderio è di continuare a fare il conduttore televisivo. L'unico rimpianto per lui è di non aver accettato il provino per la conduzione di un game show molto importante, di cui però non ha voluto svelare il nome.