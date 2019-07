Questa sera andrà in onda il sesto appuntamento con Temptation Island, uno dei programmi più seguiti dell'ultimo mese. Il percorso dei fidanzati e delle fidanzate rimaste nel villaggio delle tentazioni giungerà al termine tra poche ore. Le ultime coppie dovranno confrontarsi e decidere se abbandonare insieme il reality o meno. Per tutti i telespettatori che per un qualsiasi motivo non potessero assistere in diretta alla messa in onda, sarà possibile vedere la replica attraverso le piattaforme di Witty Tv e Mediaset Play.

Temptation Island, la replica visibile su Mediaset Play e Witty Tv

Nel corso delle puntate di Temptation Island, i telespettatori hanno potuto conoscere i rapporti tra le coppie di fidanzati che hanno preso parte a questa edizione del programma. Finalmente, verranno tirate le somme finali nella puntata che andrà in onda questa sera alle 21:20 circa su Canale 5. Per tutti gli amanti del reality che saranno impossibilitati nel seguire la messa in onda o per chi volesse semplicemente guardare nuovamente la puntata, è disponibile online il sito di Mediaset Play, una piattaforma che raggruppa una serie di programmi trasmessi dall'ente televisivo in questione dopo la loro messa in onda.

La piattaforma è accessibile a tutti senza alcun costo, l'unica cosa richiesta è una connessione ad internet. basterà una breve registrazione al sito per poter guardare in tranquillità tutte le repliche di Temptation Island. Per chi desiderasse avere sempre con sé ogni appuntamento, è disponibile anche l'apposita applicazione per smartphone o tablet. Un altro sito che permette di vedere le repliche del reality in questione è quello di Witty Tv, dove sono inseriti programmi come C'è Posta per Te o Uomini e Donne.

Anticipazioni Temptation Island, il falò decisivo tra le coppie rimaste

Nel corso della messa in onda di Temptation trasmessa tra poche ore, i telespettatori potranno assistere agli ultimi falò di confronto. Nella scorsa puntata, il confronto tra Ilaria e Massimo è rimasto in sospeso ed i telespettatori sono in attesa di scoprire cosa decideranno di fare i due. Anche tra Katia e Vittorio ce ne saranno sicuramente delle belle: la fotonica bionda è infatti rimasta stupefatta dall'avvicinamento del suo fidanzato ad una delle single e metterà in dubbio i sentimenti del ragazzo a cui lei ha sempre recriminato di non avere carattere.

Secondo quanto anticipato dalla pagina Instagram del programma, Sabrina che nell'arco del suo percorso si è avvicinata molto al single Giulio, scoppierà in lacrime dopo aver visto il video di Nicola con una single e affermerà di essere distrutta.