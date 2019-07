Definirle strategiche è dire poco, ma le ultime foto postate dalla coppia Rodriguez-De Martino, sempre social ora più che mai, hanno infervorato le voci che sostengono la Gravidanza della bella Belen dopo l'analisi attenta dei particolari, soprattutto degli abiti di lei. Che il loro amore stia vivendo una seconda, caldissima giovinezza è cosa nota. Che questo ritorno di fiamma sia potuto sbocciare in un secondogenito per la coppia sarebbe la ciliegina su una bellissima torta.

Di nuovo insieme dopo la separazione

Da mesi ormai si rincorrono rumors intorno alla coppia Belen Rodriguez – Stefano De Martino. Da quando si sono riavvicinati buttandosi alle spalle quasi quattro anni di separazione, nonostante il rapporto non si sia mai definitivamente troncato, la showgirl argentina e lo scugnizzo di Torre Annunziata non hanno mai nascosto la passione che si è risvegliata nel loro rapporto.

I rispettivi account social, sia Twitter che Facebook, sono stati abbelliti da numerosi scatti, alcuni diventati delle vere e proprie dediche reciproche, a suggello di un amore che sembra essere tornato sui binari giusti dopo il matrimonio del 2013. Dai tempi di 'Amici' i due hanno attraversato praticamente tutte le fasi di una storia d'amore passando anche attraverso la separazione, durante la quale Belen aveva allacciato un turbolento rapporto col centauro Andrea Iannone, terminato nel marzo scorso.

Passando dalle dichiarazioni di febbraio di Stefano, che di fronte a Mara Venier padrona di casa a 'Domenica In', si era lasciato andare a commoventi dichiarazioni secondo cui si sentirebbe a casa solo tra le braccia della sua Belen e del figlio Santiago, la reunion dei due si è concretizzata ad aprile con i due che si sono concessi un romantico scatto su una terrazza per dare ai fan il lieto annuncio.

Galeotto fu lo scatto, ma nessuno conferma né smentisce

Se è vero che le forme leggermente arrotondate della showgirl immortalate in alcuni scatti pubblicati sul settimanale 'Gente' poche settimane fa avevano posto interessanti spunti e indicazioni verso una gravidanza, più indirette sono le conclusioni alle quali si arriva osservando l'ultimo scatto della famiglia De Martino, postato sul profilo Instagram di Belen.

'Niente più bello della famiglia', recita il commento dell'argentina che posa in un tenero abbraccio con Stefano. Tra di loro Santiago, primogenito dei due, con il sole che li illumina e sembra dare un senso di pace alla foto. Quello che non è sfuggito ai più attenti è stato l'abbigliamento di Belen che sarebbe un chiaro riferimento alla sua condizione interessante. Indossa infatti una salopette, un capo che per molti sarebbe stato scelto proprio per nascondere il pancino più evidente.

Così dopo il presunto malore pochi giorni fa durante le riprese del programma in onda su Canale 5 'Tu si que vales', arriva l'ennesimo tassello di un puzzle che vedrebbe in arrivo un fratellino o una sorellina per Santiago.

D'altronde i due non hanno mai nascosto il desiderio di allargare la propria famiglia da quando sono tornati insieme. Lo stesso Stefano, anzi, avrebbe espresso la sua preferenza verso una femminuccia ma se fino a qualche settimana fa si era preoccupato di negare la gravidanza della sua bella, a oggi non risultano né conferme né smentite nonostante siano molto presenti sui propri social.

Non ci resta che aspettare e aguzzare l'occhio per scoprire se il sogno d'amore di Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrà aggiungere un principe o una principessa a una famiglia che sta vivendo la propria personale favola.