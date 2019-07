Temptation Island 6 si sta avvicinando alle ultime puntate. Per la precisione, lunedì 22 luglio sarà la quinta e in seguito le coppie potranno andare ai weekend da sogno. Il caos nel villaggio regna sovrano, tra coppie in crisi, come Ilaria e Massimo e proposte roventi, spunta anche una probabile fidanzata per Javier con cui il tentatore sta trascorrendo una vacanza immortalata sulla pagina Instagram VeryInutilPeople.

Temptation Island 6 indiscrezioni, Javier potrebbe essere fidanzato

Ilaria Teolis, Massimo Colantoni, Katia Fanelli, Vittorio Collina, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde saranno i protagonisti delle ultime puntate di Temptation Island. A quanto sembra alcune coppie sarebbero già in crisi e la stessa autrice Raffaella Mennoia preannuncia un finale a sorpresa in un'intervista al 'Fatto Quotidiano'.

La coppia Massimo e Ilaria sembra già divisa, mentre lei dimostra interesse per il presunto single ed affascinante Javier, il fidanzato si sta dando da fare con la single Elena.

Egli però dichiara di sentire la mancanza della compagna.

Un nuovo falò chiarirà la situazione, nel frattempo però giunge voce che Javier avrebbe una fidanzata. La pagina Instagram VeryInutilPeople lo immortala insieme a una donna con cui sembra stia trascorrendo le vacanze nelle Marche. La relazione nascosta dal tentatore potrebbe essere precedente alle registrazioni del programma. Secondo 'Il Vicolo delle News' inoltre Ilaria e Massimo avrebbero lasciato il programma insieme.

Sabrina approfondisce la conoscenza con Giulio Raselli

Sabrina potrebbe scegliere di seguire il suo cuore e continuare la conoscenza con Giulio Raselli. Sembra infatti che lascerà il fidanzato Nicola, il quale ha cercato di intrattenersi, e non solo platonicamente, con Maddalena. Il clima diverrà rovente nel villaggio delle tentazioni, anche Vittorio sarà vicino a un bacio appassionato con Vanessa.

Il magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha anticipato che si avvicinano i weekend da sogno dei fidanzati e delle fidanzate e gli ultimi falò da separati, lunedì 22 luglio 2019 sarà una puntata importante e ricca di colpi di scena per Teptation Island 6. Lo stesso magazine rivela che una fidanzata abbandonerà il falò piangendo. Chi potrebbe essere se non Katia Fanelli, delusa da Vittorio Collina che si lascia andare alle tentazioni di Vanessa Cinelli?

Potrebbe anche esserci qualcuno che se ne va, senza partecipare al week.end da sogno. A temptation Island, in questa edizione più che nelle altre, è accaduto di tutto e ogni più vaga supposizione potrebbe diventare realtà, lunedì si conoscerà quali saranno le coppie che i tentatori non hanno intaccato.