Temptation Island è indubbiamente il programma cult dell'estate, un vero e proprio successo targato Maria De Filippi e tutto il suo gruppo di lavoro, tra cui Raffaella Mennoia, che questa mattina ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Fatto Quotidiano Magazine, dove ha fatto un bilancio di questa edizione di successo. Una lunga chiacchierata durante la quale l'autrice e capo progetto del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, ha svelato che ci saranno dei colpi di scena nel finale di stagione e ha aggiunto che in diverse occasioni hanno dovuto censurare scene che accadevano nel villaggio.

Pubblicità

Pubblicità

Parla Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island

Nel dettaglio, infatti, la Mennoia ha ammesso che in diverse occasioni hanno scelto di non trasmettere determinate scene che si erano verificate all'interno del villaggio di Temptation Island per rispetto del pubblico a casa. "Sono successe altre cose che non abbiamo fatto vedere", ha dichiarato l'autrice del fortunato reality show, che per quest'anno si sta avviando verso le battute finali.

Pubblicità

E a proposito degli ultimi falò di confronto che ormai mancano, e che vedremo in onda nelle restanti tre puntate di questa edizione, Raffaella ha dichiarato al Fatto Quotidiano Magazine che ci saranno almeno altri due confronti clamorosi, un po' come lo è stato quello tra Nunzia e Arcangelo, dove abbiamo visto che alla fine è stato il ragazzo a mollare la sua fidanzata. Insomma ci aspetta un finale ricco di colpi di scena al punto che la stessa Mennoia ha ammesso che non se lo sarebbe mai aspettato nel momento in cui ha selezionato queste coppie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

L'autrice ha inoltre confermato che le coppie in gara firmano un rigido contratto, il quale prevede il divieto di fare spoiler una volta terminate le registrazioni del reality show e non possono neppure mostrarsi assieme. Una richiesta che viene fatta soprattutto per evitare che si possa rovinare la sorpresa al pubblico che segue il reality in tv.

Le prime indiscrezioni su Temptation Island Vip 2: da fine settembre su Canale 5

Nel corso della chiacchierata, inoltre, la Mennoia ha avuto modo di parlare anche della prossima edizione di Temptation Island Vip, di cui è stata confermata la seconda stagione sempre su Canale 5.

L'autrice ha svelato che le registrazioni prenderanno il via a fine agosto e che il reality show verrà trasmesso a fine settembre.

Per quanto riguarda le coppie che vedremo in gara, al momento non ci sono ancora dei nomi certi anche se l'autrice ha confessato che saranno tutte coppie che hanno un vissuto alle spalle. Per il capitolo conduzione, invece, dopo l'addio di Simona Ventura, non ha escluso che la nuova padrona di casa possa essere Alessia Marcuzzi.