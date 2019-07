Il Gossip estivo di Uomini e donne continua a concentrarsi sulle due relazioni nate al termine della stagione 2018-19 del Trono Classico e subito naufragate. Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati due settimane dopo la scelta e lei oggi è già fidanzata con un altro, ovvero il calciatore del Torino Kevin Bonifazi. È durata solo qualche giorno in più la storia di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, anche in questo caso finita dopo la vacanza di lui ad Ibiza.

La coppia non ha ancora rivelato le ragioni della rottura, lasciando presagire ad un possibile confronto nel corso delle prime registrazioni del Trono Classico. Ma, proprio l'assenza di informazioni ufficiali, continua a scatenare discussioni e ipotesi (non confermate) sul web. L'ultima di esse riguarderebbe un possibile accordo tra Giulio e Manuel, possibilità prontamente smentita dal single di Temptation Island.

Uomini e donne gossip: Giulia nega l'accordo con Manuel

L'indiscrezione si è diffusa tra il gossip di Uomini e donne dopo che Giulia Cavaglià ha postato un commento su Instagram. Da Amsterdam, città nella quale attualmente si trova in compagnia di alcune amiche, l'ex tronista ha scritto: "Credi alle favole?" Le sue parole hanno scatenato la curiosità dei fan, molti dei quali hanno cominciato a pensare ad un possibile accordo tra Giulio Raselli e Manuel Galiano durante il loro percorso televisivo.

Ha parlato del fatto anche l'influencer Deianira Marzano che ha riportato le segnalazioni di alcuni utenti, i quali hanno fatto notare alcuni like messi da Giulio su alcuni positivi commenti relativi proprio a Manuel. Per fugare ogni dubbio, proprio come accaduto qualche giorno fa in merito alle voci di un flirt con la Cavaglià, Raselli ha deciso di intervenire sul web. Affidandosi ad Instagram, ha quindi precisato: "Ho appena letto che io avrei un accordo con Manuel. Ragazzi veramente non scherziamo, non diciamo cose un po’ strane perché non è neanche bello. Ok? Un abbraccio".

Giulio Raselli papabile tronista

E mentre le voci su di lui rimbalzano tra i fan di Uomini e donne, Giulio Raselli continua ad essere uno dei protagonisti delle puntate di Temptation Island in onda su Canale 5. Oggi 15 luglio si tornerà a parlare di lui e del suo rapporto con Sabrina Martinengo, fidanzata di Nicola Tedde. Le riprese del docu-reality sono concluse già da qualche settimana e il single è dato ora tra i papabili tronisti della stagione 2019-20 di Uomini e donne.

Il suo nome continua, infatti, ad essere tra i più graditi dal pubblico da casa insieme a quello di Antonio Moriconi (anche se di recente potrebbe avere trovato la fidanzata), Luca Daffrè e l'altro tentatore Alessandro Zarino, che si è messo in mostra per la sua 'amicizia' con Jessica Battistello.