Ci sono molte curiosità in merito alla prossima stagione de Il paradiso delle signore e mancano pochissimi giorni all'inizio delle riprese. La data d'inizio della quarta stagione de Il paradiso delle signore coincide con il 14 ottobre ed è evidente che ci sarà una riduzione delle puntate. Ci sono delle certezze in merito alla partecipazione degli attori, tra i quali spiccano i nomi di Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Inoltre è arrivata l'ufficialità della presenza nel cast di Gloria Radulescu, dopo che l'attrice ha preso parte alla presentazione dei palinsesti.

La possibile evoluzione di Agnese

Lo stesso discorso dovrebbe essere fatto per Emanuel Caserio e Antonella Attili, che vestono rispettivamente i panni di Salvatore e Agnese. Le anticipazioni rivelano che la madre di Tina potrebbe cambiare atteggiamento nei confronti della figlia dopo essersi innamorata di una persona. L'attenzione viene posta intorno al personaggio di Agnese che potrebbe avere dei ripensamenti in merito alla relazione tra Sandro e Tina.

Si sta parlando dell'ipotesi che la signora Amato possa essersi innamorata di una persona dimostrando di aver fatto un processo di evoluzione. Non bisogna dimenticare che nella puntata 9 de Il paradiso delle signore Gabriella definisce Agnese come "più dura del granito".

Un personaggio complesso che potrebbe avere un'evoluzione

Nella terza stagione de Il paradiso delle signore Agnese ha vissuto il ruolo di madre unito a quello di credente in un modo serio.

La donna, però, mostra dei segnali di apertura riguardo alla relazione tra Sandro e Agnese, sebbene non perda la severità nei confronti di Tina. Rimane una donna incapace di fare un drastico cambiamento e non accetta il fatto che la figlia abbia dei continui incontri con Sandro Recalcati. La giovane Venere ha sempre battibeccato con Agnese. La cantante si è distinta per aver pronunciato queste parole nei confronti della madre: "I genitori non sono padroni, il sangue non è una catena".

Il rapporto complesso tra Tina e la madre

Agnese dimostra di mantenere la propria idea al cospetto della figlia dicendosi irremovibile ma Tina non ha intenzione di dare ascolto alla madre. Nella quarta stagione potrebbe cambiare il comportamento di Agnese verso la figlia nel caso in cui dovesse innamorarsi di una persona. L'indizio di questa novità deriva dal fatto che, sin dalla prima puntata della terza stagione, la donna si è sempre definita come "una mamma sola".

La signora Amato in diverse occasioni ha rimarcato l'assenza del marito e ha sentito questa mancanza nel momento del matrimonio di Elena e Antonio. Antonella Attili è intervenuta nel corso della partecipazione del cast de Il paradiso delle signore al programma Porta a porta, dicendo: "Io non bacio nessuno in questa fiction".