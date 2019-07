È una paparazzata "inconsapevole" quella che si dice abbia fatto una star del web ad una delle coppie di Temptation Island: il blog "Vicolo delle News", infatti, riporta un'interessante segnalazione su Nunzia e Arcangelo. Stando a quello che si intravede in una foto che tutti i siti di Gossip stanno pubblicando nelle ultime ore, i due ex fidanzati sarebbero stati beccati a cena insieme in un ristorante della loro città; che la napoletana sia riuscita ad ottenere la tanto agognata seconda chance dallo storico compagno?

Pubblicità

Pubblicità

Nunzia e Arcangelo potrebbero essere tornati insieme

Cosa è successo tra Nunzia e Arcangelo dopo la fine delle riprese di Temptation Island? A questa domanda che si sono fatti in tanti al termine della scorsa puntata del reality, ha provato ha risposto un famoso blog in queste ore. Stando ad una segnalazione che è arrivata a "Vicolo delle News", la storia tra i due napoletani potrebbe non essere del tutto finita.

Pubblicità

Come dimostra uno scatto che sta facendo il giro del web da ieri, gli ex fidanzati sarebbero stati fotografati involontariamente in un locale della loro città mentre cenavano. La persona che ha notato la presunta presenza dell'ex coppia alle spalle di un gruppo di ragazze che si sono scattate un selfie, sostiene con fermezza che siano proprio i protagonisti del reality di Canale 5 i due che si intravedono nel fondo dell'immagine (lui di spalle e lei di profilo).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Qualora fossero davvero Nunzia e Arcangelo i due che si vedono nella foto "incriminata", vorrebbe dire che il giovane è tornato sui suoi passi: dopo aver lasciato con fatica la storica compagna al falò di confronto davanti a Filippo Bisciglia, si dice che il partenopeo possa aver ceduto all'insistenza dell'ormai ex fidanzata.

Si ricorda, infatti, che la ragazza ha fatto di tutto pur di convincere l'uomo con il quale ha fatto coppia fissa per 13 anni a non interrompere il loro rapporto, ma non c'è riuscita.

L'atteggiamento remissivo e le suppliche che Nunzia ha fatto ad Arcangelo, le sono costati anche molte critiche da parte dei telespettatori, che in massa l'hanno definita uno zerbino senza dignità.

I rumors sulle coppie di Temptation dopo i falò di confronto

Quelli circolati nelle ultime ore su Nunzia e Arcangelo, non sono gli unici gossip che hanno impazzato sui protagonisti di Temptation Island da quando sono terminate le riprese in Sardegna.

Pubblicità

Nonostante i membri del cast (sia fidanzati che single) non possano anticipare nulla di quello che è successo per contratto, spesso in rete compaiono delle segnalazioni che vanno a spoilerare il finale di qualche coppia.

Dagospia, ad esempio, sosteneva che Andrea e Jessica avessero un accordo che prevedeva il ritorno a casa insieme, nonostante il pericoloso avvicinamento di lei ad un altro uomo. A smentire questa indiscrezione, però, sono stati sia i diretti interessati che la redattrice Raffaella Mennoia e il conduttore Filippo Bisciglia.

Pubblicità

Un'amica di Ilaria, invece, ha fatto sapere che la storia con Massimo sarebbe giunta al capolinea dopo il falò di confronto definitivo.

Per scoprire quante e quali notizie sui protagonisti di Temptation sono vere, non resta che aspettare la messa in onda delle ultime puntate di questa edizione (compresa quella "E poi...", che racconta cosa è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine del programma).