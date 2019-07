Si è conclusa ieri sera la nuova edizione di Temptation Island, con il confronto delle ultime tre coppie rimaste in gara, le quali hanno avuto modo di rivedersi e fare un bilancio della loro esperienza nel villaggio delle tentazioni di Canale 5. Un'edizione che è stata caratterizzata da numerosi addio al falò finale e proprio per questo motivo in moltissimi si sono chiesti cosa sia successo una volta che si sono spenti i riflettori del programma, a distanza di un mese dal confronto.

Questa sera, in prime time sempre su Canale 5, andrà in onda lo speciale di Temptation un mese dopo e intanto uno degli autori ha svelato che ci saranno delle sorprese.

Stasera lo speciale Temptation Island un mese dopo, l'autore annuncia dei cambiamenti

Tra gli autori di questa fortunatissima edizione di Temptation Island vi è Fabio Pastrello, che in queste ore ha rilasciato una lunga intervista al sito di Panorama, dove ha svelato che nella puntata speciale in onda stasera avremo modo di vedere che ci saranno delle novità per alcune delle coppie.

L'autore ha parlato di cambiamenti per poi aggiungere che non sempre la scelta avvenuta all'interno del villaggio delle tentazioni è stata ribaltata a distanza di un mese dalla fine della trasmissione.

Insomma la curiosità per questo speciale è davvero tanta, dato che su sei coppie sono state ben cinque quelle che hanno scelto di dirsi addio in seguito al confronto finale. Spesse volte i protagonisti erano fidanzati che avevano alle spalle delle storie decisamente durature, che andavano avanti da più di dieci anni e che hanno scelto di chiudere dopo appena tre settimane di permanenza nel villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Ilaria chiude con Massimo, Arcangelo molla Nunzia: stasera la resa dei conti finale

Grande attesa soprattutto per la coppia composta da Massimo e Ilaria: ieri sera la ragazza ha scelto di chiudere la loro relazione, seppur con grande fatica e non senza lacrime. Ilaria è apparsa molto dubbiosa e ha fatto quasi fatica ad alzarsi per andare via da sola dal villaggio di Temptation Island. Ecco perché il pubblico e i fan del reality show temono che la ragazza alla fine possa aver ceduto alle richiesta di Massimo, che le ha ripetuto più volte di dargli una seconda chance.

Stessa situazione anche per Arcangelo e Nunzia, il cui falò è stato trasmesso nel corso della terza puntata del reality. In quel caso fu Arcangelo a voler chiudere la relazione, sostenendo di non essere la persona adatta per Nunzia e che l'avrebbe fatta solo soffrire. Lei, però, non si arrese e lo implorò di tornare insieme: fuori dal reality show sarà tornato il sereno tra i due fidanzati? Lo scopriremo questa sera su Canale 5.