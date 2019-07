E' tutto pronto per la messa in onda della quinta e penultima puntata di questa edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che tornerà in onda stasera 22 luglio su Canale 5. Un nuovo appuntamento che si preannuncia a dir poco denso di colpi di scena e di tante sorprese per le coppie che sono rimaste in gara e che si preparano ad affrontare il tanto atteso confronto al falò finale.

Pubblicità

Pubblicità

Coloro che questa sera non potranno vedere la puntata del reality show in tv, potranno recuperarla in streaming oppure in replica in tv.

Temptation Island, rivedi la quinta puntata in streaming online e in tv

Uno dei modi per poter rivedere in replica streaming le puntate di Temptation Island, compresa la quinta in onda questa sera, è quello di collegarsi al sito web MediasetPlay e accedere alla sezione dedicata interamente al reality show, dove sarà possibile riguardare sia le varie clip che vengono caricate ma anche l'intero appuntamento trasmesso su Canale 5.

Pubblicità

Un secondo modo per rivedere le varie puntate di Temptation Island è quello di attendere la replica del martedì sera, che viene trasmessa in prima serata alle 21.15 circa sul canale free La5 e anche quella domenicale che viene però trasmessa nel pomeriggio, a partire dalle ore 14. In questo modo, quindi, non rimarrete impreparati sui vari colpi di scena che sono accaduti nel corso di questo penultimo appuntamento con il reality show e potrete così seguire l'ultima puntata in onda lunedì prossimo direttamente su Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island

Una quinta puntata che si preannuncia ricca per le coppie rimaste in gara, a partire da Sabrina la quale si troverà a fare i conti con dei filmati del fidanzato Nicola che la faranno scoppiare in lacrime.

Tanti colpi di scena a Temptation Island: Sabrina delusa scoppia in lacrime

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Filippo la metterà al corrente di una situazione che si è verificata nel villaggio, dove vedremo che Nicola si recherà di notte all'interno del villaggio delle tentatrici per passare del tempo con Maddalena, la single con la quale sta intrecciando un rapporto.

Una scena che getterà nello sconforto Sabrina, la quale ad un passo dall'incontro al falò finale con il suo fidanzato, temerà che ormai non ci sia più niente da fare e che sia finita per sempre. Giorni difficili all'interno del villaggio di Temptation Island anche per Katia la 'fotonica', la quale anche lei dovrà fare i conti con dei filmati non proprio belli del suo fidanzato Vittorio, il quale si sta dando alla pazza gioia all'interno del villaggio, quasi come se si fosse dimenticato di essere fidanzato ma potrebbe trattarsi anche di una ripicca che ha scelto di fare nei confronti di Katia.