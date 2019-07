L'intervista rilasciata da Giulia Cavaglià a Raffaella Mennoia ha dissipato solo parzialmente i dubbi sulla sua rottura con Manuel Galiano. Lei e l'ex corteggiatore, infatti, hanno dato due versioni diverse di quanto accaduto nei giorni successivi alla scelta a Uomini e donne. Manuel l'ha accusata di non essere mai stata davvero interessata a lui e di avere fatto attenzione solo alla crescita dei followers.

La torinese invece ha confermato le voci del presunto tradimento che sarebbe avvenuto ad Ibiza. Nelle sue dichiarazioni, l'ex corteggiatore ha anche lasciato intendere che la Cavaglià abbia cominciato a frequentare subito un ragazzo, tesi per altro già chiamata in causa da alcuni rumors che circolano in rete da qualche settimana. E tale rapporto proseguirebbe ancora oggi, come confermerebbero alcune segnalazioni oltre che alcuni movimenti social della coppia.

Uomini e donne gossip: Giulia avvistata ancora con Pietro Zamas

Da settimane il Gossip di Uomini e donne si concentra su una possibile frequentazione di Giulia Cavaglià con un calciatore delle serie minori. Anche lei avrebbe dunque ceduto al fascino dello sportivo, proprio come accaduto per l'ex collega Angela Nasti, ormai stabilmente al fianco di Kevin Bonifazi. La Cavaglià e il suo amico Pietro Zamas sono apparsi insieme in diverse Instagram Stories, dimostrando una costante frequentazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Video e foto li hanno ritratti in spiaggia, in piscina, in pizzeria e in vari locali anche in compagnia di altri conoscenti. Secondo quanto riportato dal portale 'Il Vicolo delle News', tale amicizia sarebbe confermata anche dai recenti like messi da Giulia nel profilo di Pietro, sebbene ancora non abbia cominciato ufficialmente a seguirlo su Instagram.

Il possibile flirt di Giulia in vacanza ad Ibiza

Sebbene qualche giorno fa Giulia Cavaglià abbia smentito il flirt con Pietro Zamas, le voci secondo le quali i due sarebbero molto vicini continuano a rimbalzare tra i fan di di Uomini e donne. Sorpresi di recente insieme in un locale in atteggiamenti particolarmente amichevoli, come mostrato da un video pubblicato dal 'Vicolo delle News', Giulia e Pietro i trovano però attualmente separati.

Stando al portale sopracitato, infatti, anche il calciatore si sarebbe recato ad Ibiza in compagnia di alcuni amici, mentre Giulia è rimasta in Italia. E si sa, l'isola spagnola (meta gettonatissima in questa calda estate) non porta bene agli ex protagonisti di Uomini e donne: le Baleari erano state scelte, tra gli altri, anche da Manuel Galiano che proprio durante le vacanze avrebbe tradito la Cavaglià con una ragazza di Firenze.

Tesi per altro categoricamente smentita dal diretto interessato, sebbene Giulia abbia rivelato di avere le prove di tale rapporto.