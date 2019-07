Soltanto un paio di settimane fa, interpellato da "Chi" sulla frequentazione con Sara Croce, Andrea Damante aveva detto che stavolta faceva sul serio e che non stava vivendo un flirt passeggero. Ieri, però, tutti i siti di Gossip hanno riportato le nuove dichiarazioni che il dj ha rilasciato sulla frequentazione con la bionda influencer: il tronista ha parlato di una bella amicizia che potrebbe evolversi in qualcosa di più. Che dietro a questa brusca frenata del "Dama" si nasconda la bella Paola Di Benedetto?

Andrea e Sara Croce ancora lontani: lui parla d'amicizia

Da quando è stato lasciato da Giulia De Lellis, Andrea Damante sembra non trovare pace: sono tanti i flirt che sono stati attribuiti all'ex tronista nell'ultimo periodo, la maggior parte dei quali lui stesso si è affrettato a smentire sui social network. Non più di qualche settimana fa, però, il dj è stato paparazzato in spiaggia mentre baciava Sara Croce, un bella influencer con la quale il ragazzo ha trascorso molto tempo quest'estate.

Interpellato dai giornalisti su questa sua nuova frequentazione, il siciliano aveva detto: "Stavolta faccio sul serio, non è un flirt passeggero".

Complice una vacanza in America che la giovane ha fatto con un'amica, si sono perse le tracce della nuova coppia sia sulle riviste di gossip che sui social: alcuni hanno addirittura ipotizzato che i due si siano lasciati perché lei non l'ha raggiunto a Ibiza non appena è rientrata in Italia.

Nella tarda serata di ieri, lunedì 29 luglio, il blog "Vicolo delle News" ha pubblicato delle nuove strane dichiarazioni del "Dama" sul rapporto con la Croce. L'ex volto di Uomini e donne, stuzzicato durante una serata in discoteca sulla sua nuova fiamma, ha detto: "Siamo amici, ci siamo visti qualche volta e lei è veramente una bravissima ragazza".

"Non lo so, si vedrà", ha concluso Andrea lasciando spiazzati tutti quelli che già pensavano di vederlo mano nella mano con una donna dopo la dolorosa rottura con la De Lellis.

L'incontro a Ibiza con la Di Benedetto

Prima di rientrare in Italia per alcuni impegni di lavoro, Andrea Damante si è goduto una breve vacanza a Ibiza con gli amici: oltre a farsi vedere spesso al fianco di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, il dj si dice abbia conosciuto una bellissima showgirl che è tornata single da pochissimo.

Grazie a due foto rubate che ha pubblicato ieri su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia, gli amanti della cronaca rosa hanno saputo che il tronista ha trascorso una piacevole serata in compagnia di Paola Di Benedetto, fresca di rottura con Federico Rossi.

I due giovani sono stati paparazzati mentre si scambiavano sorrisi e sguardi di complicità durante una nottata in discoteca.

Se Sara Croce sembra essere già un lontano ricordo, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi potrebbe davvero lasciare il segno nella vita del "Dama", da sempre molto sensibile al fascino femminile e alle more che sono conosciute soprattutto per il loro lavoro di influencer.