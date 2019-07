Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, martedì 30 luglio in prima serata su Canale 5, dedicata a quanto successo alle sei coppie protagoniste di Temptation Island, un mese dopo il termine delle registrazioni. Se alcune delle coppie hanno confermato la loro decisione di lasciarsi, molto stupore ha invece destato il ripensamento di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo i quali, dopo essersi detti addio al falò, si sono successivamente ritrovati dandosi una seconda possibilità.

L'amore che li unisce, come dichiarato dai due a Filippo Bisciglia, è più forte dell'orgoglio e insieme sono pronti a viversi appieno la loro storia d'amore.

Temptation: Sabrina e Nicola dopo l'addio al falò sono tornati insieme

Molti telespettatori sono rimasti sorpresi nel vedere, nella puntata speciale di Temptation Island andata in onda ieri sera, l'arrivo mano nella mano di Nicola Tedde e Sabrina Martinengo che, stando a quanto dichiarato dai due, dopo l'addio al falò hanno avuto modo di rivedersi e chiarirsi, mettendo da parte incomprensioni e recriminazioni.

L'amore che li unisce non è mai svanito, anzi, è stato il collante che ha fatto sì che i due si dessero una ulteriore possibilità, facendo tesoro dei rispettivi errori. Stando alle parole di Nicola, infatti, il percorso intrapreso a Temptation è servito per fargli capire come il dialogo e il confronto con la persona amata sia molto importante; facendo tesoro di tutto ciò è tornato sui suoi passi, decidendo di continuare la sua vita al fianco della 42enne piemontese.

Temptation Island Un Mese Dopo, Sabrina Martinengo dichiara: 'Ci amiamo ancora'

Di fondo c'è un sentimento profondo, come testimoniato dalla stessa Sabrina che a Filippo Bisciglia ha dichiarato: "Ci amiamo ancora". Quanto andato in onda ha sovvertito tutti i pronostici che davano per certo l'inizio di una frequentazione di Nicola con la single Maddalena. Vengono invece confermate le indiscrezioni e rumors che parlavano di un avvistamento della coppia Tedde-Martinengo, paparazzati insieme durante una vacanza in Francia qualche giorno fa.

Solo il tempo dirà se le incomprensioni e la differenza di età non saranno più un ostacolo alla loro unione, ma sta di fatto che i due sono l'unica coppia che ha deciso di rimanere insieme dopo l'avventura di Temptation Island. Nel corso dello speciale di ieri 30 luglio. infatti, si è appreso che anche Cristina e David, dopo essere usciti insieme al falò, hanno deciso di dirsi addio. Confermata invece la decisione presa al confronto finale per le restanti coppie, che proseguiranno su strade diverse la loro vite.

Per Jessica Battistello inoltre, dopo l'addio ad Andrea, sembra esserci in vista una nuova relazione con il single Alessandro Zarino, conosciuto proprio all'interno del reality di Canale 5.