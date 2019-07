"Grand Tour" è il nome del nuovo programma che sarà trasmesso in prima serata, da venerdì 2 agosto e per cinque puntate, in tv su Raiuno e in streaming online sul sito e sull'app Raiplay.

La conduttrice della trasmissione è Lorella Cuccarini che poi da lunedì 9 settembre sarà quotidianamente impegnata con "La vita in diretta" al fianco di Alberto Matano. Per ammissione della "più amata dagli italiani" questo format televisivo estivo consisterà di una sorta di anticipazione di Linea Verde, di un programma itinerante nel quale la famosa showgirl romana incontrerà anche vari personaggi del mondo dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo.

Quest'anno la programmazione di "Linea Verde" sarà lanciata fin da agosto da "Grand Tour", trasmissione in onda in prima serata dal 2 al 30 agosto su Rai 1 e in streaming online su Raiplay.

Nelle cinque puntate previste di messa in onda la conduttrice Lorella Cuccarini girerà l'Italia dal Sud al Nord (la prima puntata infatti è in Puglia) alla ricerca di curiosità turistiche, festival, tipicità e chicche turistiche del Belpaese.

Per quanto concerne il contenuto, questo format televisivo targato Rai riprenderà grosso modo la linea editoriale di Linea Verde ma con meno spazio per la gastronomia.

Nel suo peregrinare per lo Stivale italiano la showgirl romana sarà affiancata dal giornalista e scrittore Angelo Mellone e dall'esperto di cucina Peppone, al secolo Giuseppe Calabrese, già nel cast di Linea Verde.

Dal primo all'ultimo venerdì di agosto le telecamere del programma spazieranno dal candore di Ostuni al bellissimo castello medieval di Thun, dal Festival delle Luminarie di Scorrano agli alpeggi di Macugnaga, dall'ormai celebre Cellino San Marco del cantante pugliese Al Bano alle pendici del Monte Rosa.

Le tappe delle cinque puntate

Le riprese di questa produzione televisiva della rete ammiraglia della Rai interesseranno varie regioni italiane.

La prima puntata di Grand Tour, in programma il primo venerdì di agosto, sarà girata nella regione della Puglia, la seconda in Liguria e Piemonte, la terza in Trentino, la quarta in Sardegna e la quinta e ultima puntata in Veneto.

Nel corso del suo girovagare per la penisola italiana la Cuccarini incontrerà anche amici e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo; tra questi lo stesso cantante Al Bano in Puglia, l'attore e regista Jerry Calà in Sardegna e poi ancora il geologo romano Mario Tozzi e il cantante napoletano Edoardo Bennato.

Da lunedì 9 settembre, la ballerina e presentatrice capitolina condurrà poi ogni giorno feriale La vita in diretta su Rai 1 al fianco di Alberto Matano.