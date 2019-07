Le nuove anticipazioni de Il Segreto narrano che Carmelo, scoperto che Francisca è la responsabile della morte di Adela, deceduta in un incidente stradale dopo che Mauricio ha manomesso i freni della vettura per ordine della Montenegro, sarà intenzionato a togliere di mezzo per sempre la matrona. Sarà così che, dopo aver rubato un fucile nella cristalleria della sia abitazione, si dirigerà nel posto in cui saprà di trovare la Montenegro e sparerà un colpo.

Purtroppo per lui sbaglierà mira e ad avere la peggio, sarà il povero Mauricio. Nel frattempo Elsa, dopo essere tornata a casa reduce dalla complicata operazione al cuore effettuata dal dottor Zabaleta, si troverà ancora una volta nelle mani di Antolina. Proprio in quel momento, sarà preda di una nuova crisi e avrà bisogno delle sue medicine salvavita. Cosa farà la Ramos?

Il Segreto anticipazioni: Mauricio colpito da Carmelo Leal

Le anticipazioni Il Segreto narrano che, dopo aver sentito il colpo sparato in lontananza da Carmelo, Mauricio farà di tutto per salvare la sua padrona e, mettendosi in mezzo e facendole scudo con il suo corpo, verrà colpito dal proiettile riservato a Francisca.

Intanto Severo chiederà alla moglie Irene delle informazioni riguardo l'incidente che visto la morte di Adela, senza trovare risposte. Verso il tramonto, un trafelato Carmelo tornerà a casa e confesserà all'amico Santacruz ciò che ha appena fatto. Nonostante sia consapevole del gesto efferato, il Leal sarà deluso per il fatto di non aver ucciso Francisca. Anche la Montenegro, spaventata a morte, rientrerà alla Casona. Qui verrà tranquillizzata da Raimundo, che la pregherà di non ordire un'altra vendetta, ma la Montenegro non ne vorrà sapere.

Anticipazioni Il Segreto: Elsa ed Isaac di nuovo insieme

Intanto Lola sarà colpita dalla personalità della moglie dell'Ulloa e non riuscirà a dirle di no riguardo al suo piano volto ad di incastrare Prudencio. Come si evince dalle anticipazioni Il Segreto, Elsa sarà contenta di essere stata scarcerata ma, rientrando a casa, avrà il terrore di incontrare Antolina. Isaac parlerà con la biondina, intimandole di stare lontano dalla Laguna.

Le minacce del Guerrero però, saranno come parole al vento. La bella Lola, sebbene intimorita da Francisca, diserterà i suoi ordini, in quanto si renderà conto di essere veramente innamorata di Prudencio. i due si incontreranno e il giovane Ortega inizierà a sospettare che la ragazza gli sia nascondendo qualcosa.

Elsa in preda ad una crisi

Irene e Raimundo proseguiranno il loro piano finalizzato a smascherare Fernando, da loro ritenuto l'unico colpevole del conflitto tra Carmelo, Severo è Francisca Montenegro.

Maria Castaneda sarà sempre più disperata per le sue condizioni di salute, dal momento che è rimasta paralizzata dopo la bomba fatta esplodere dal Santacruz. Il viaggio all'Avana con Fernando non ha dato i frutti sperati. Maria però, non è al corrente che in realtà il Mesia ha mentito sul suo reale stato di salute. Elsa, ancora in convalescenza, soffrirà una nuova crisi al cuore ed in casa con lei ci sarà solo Antolina.

La Laguna la pregherà di darle le medicine salvavita, terrorizzata dal fatto che la Ramos possa approfittare della situazione per volgere il tutto In tragedia. Antolina salverà Elsa? Le prossime anticipazioni Il Segreto daranno ogni risposta.