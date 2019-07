Grande attesa per la messa in onda della puntata speciale di Temptation Island, dove le sei coppie di concorrenti si sono raccontate a distanza di 30 giorni dalla fine delle registrazioni. Grande curiosità per conoscere cosa è accaduto a Jessica Battistello dopo l'addio al compagno Andrea Filomena e dopo aver scelto di uscire dal reality con il single Alessandro Zarino. La giovane, di fronte a Filippo Bisciglia, ha confermato la frequentazione con il tentatore mentre dal canto suo, l'ex fidanzato Andrea sembra aver raggiunto nuove consapevolezze dopo l'amaro epilogo al falò, dichiarando apertamente di non aver nessuna intenzione di ritornare con Jessica.

Jessica e Alessandro si stanno frequentando

Nessun ripensamento per la (ex) coppia formata da Andrea Filomena e Jessica Battistello che, a distanza di un mese dal termine delle registrazioni, si sono raccontati a Filippo Bisciglia. Se Andrea sembra aver preso consapevolezza delle sue potenzialità, la Battistello ha confermato non solo la scelta fatta al falò, ma anche il fatto di voler proseguire la conoscenza con il single Alessandro, alla quale si è legata sin da subito all'interno del villaggio sardo.

Per una coppia che si è detta addio, un'altra sembra sul punto di nascere, anche se i due protagonisti vanno cauti con le dichiarazioni, in quanto devono ancora aver modo di viversi nella quotidianità. Ricordiamo che Alessandro vive a Napoli mentre Jessica a Padova e la lontananza è uno degli ostacoli che i due dovranno superare per approfondire il sentimento che sembra essere nato all'interno del programma.

Andrea Filomena: 'Sto bene da solo'

Andrea Filomena, dopo l'addio a Jessica con la quale, come ricordiamo, progettava le nozze sino a qualche mese fa, ha dovuto fare i conti con una dura realtà non appena tornato a casa. Nel corso dello 'speciale un mese dopo', ha dichiarato che, dopo un primo momento di delusione e amarezza, grazie all'aiuto di parenti e amici, ha raggiunto una nuova consapevolezza di sé, tanto da arrivare a confessare di stare bene da solo.

Oltre a ciò, incalzato dalle domande di Filippo Bisciglia, ha ammesso apertamente di non aver nessun ripensamento a distanza di un mese dal termine del reality ed anzi, ha lanciato una frecciatina alla ex, dichiarando di non aver nessuna intenzione di tornare con lei. Le strade di Jessica e Andrea si sono definitivamente divise ed ora, i fan del reality, sono a caccia di ulteriori indiscrezioni sui protagonisti di questa settima edizione di Temptation Island, ora che non vi è più il divieto imposto dalla produzione sull'utilizzo dei social network.