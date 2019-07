Tra le coppie più longeve che si sono formate in questi anni a Uomini e donne, vi è sicuramente quella composta da Teresa e Salvatore. I due dopo essersi conosciuti all'interno della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi hanno proseguito la conoscenza fuori dal contesto televisivo, coronando poi il loro sogno d'amore con il matrimonio, trasmesso anche in diretta televisiva a Pomeriggio 5. I due, però, sono successivamente spariti dallo studio di Uomini e donne e in molti si sono chiesti il perché di tale decisione.

Le dichiarazioni di Salvatore sull'assenza a Uomini e donne con sua moglie Teresa

Negli ultimi anni, infatti, Teresa e Salvatore non hanno più preso parte alle puntate speciali di Uomini e donne dedicate alle varie coppie che si sono formate.

Un'assenza che ha fatto molto rumore e che ancora oggi spinge numerosi fan a chiedere alla coppia il perché di tale esclusione.

A fare un po' di chiarezza in queste ore, ci ha pensato Salvatore il quale rispondendo ad alcuni fan su Instagram ha ammesso di non conoscere il motivo per il quale non sono stati più invitati in trasmissione a parlare della loro relazione. ''Su questa domanda non posso risponderti. Dovresti farla a chi di competenza'', ha risposto Salvatore, rigettando così la palla alla redazione del programma sentimentale di Maria De Filippi.

Un'altra fan della coppia, invece, ha chiesto come mai le immagini del loro matrimonio non sono mai state trasmesse in qualche puntata speciale di Uomini e donne, dato che la proposta di nozze avvenne proprio nello studio della trasmissione di Canale 5.

Il matrimonio di Teresa e Salvatore non venne trasmesso a U&D perché ritenuto di basso interesse mediatico

In questo caso, però, sembrerebbe che la redazione abbia svelato a Teresa e Salvatore il perché di tale decisione e il ragazzo su Instagram ha rivelato che in quell'occasione gli venne detto che il loro matrimonio non avrebbe avuto tanti riscontri dal punto di vista economico e anche di visibilità e quindi che la produzione non se la sentiva di rischiare.

Va detto, però, che il matrimonio di Teresa e Salvatore è stato comunque trasmesso in diretta televisiva: i due, infatti, all'epoca erano spesse volti ospiti nel salotto pomeridiano di Barbara D'Urso e fu proprio la conduttrice bislacca a trasmettere il matrimonio durante Pomeriggio 5.

I fan, quindi, hanno potuto vivere le emozioni del giorno del fatidico sì in diretta con Teresa e Salvatore, i quali poi successivamente hanno postato foto e video del matrimonio anche sui loro profili ufficiali Instagram.

Vedremo se dopo la frecciatina di Salvatore sui social, arriverà la contro replica da parte della redazione di Uomini e donne sulle mancate ospitate di questi anni.