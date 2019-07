I viaggi ad Ibiza non fanno bene agli ex protagonisti di Uomini e donne. In varie occasioni, infatti, il ritorno dall'isola spagnola non ha portato bene alle coppie appena nate e che, per una ragione o per l'altra, hanno poi deciso di porre fine alle loro frequentazioni. Con questi presupposti, il viaggio di Teresa Langella sta scatenando grande apprensione tra i suoi followers, soprattutto tenendo conto che al suo fianco non c'è l'attuale fidanzato Andrea Dal Corso.

La coppia riuscirà a superare la lontananza? Interrogati da diversi utenti sul web, sia Andrea che Teresa hanno dissipato ogni dubbio confermando di non avere alcun motivo per lasciarsi e spiegando le ragioni per le quali lei è partita per la meta più ambita dai vip nostrani. A suo dire non si tratterebbe di un semplice viaggio di piacere.

Teresa ad Ibiza per girare un video

La "maledizione" di Ibiza colpirà anche altri volti noti di Uomini e donne?

L'anno scorso era stata Sara Affi Fella a lasciare Luigi Mastroianni poco dopo il ritorno dall'isola iberica e le motivazioni di tale decisione sono ben note. Qualche settimana fa è stata la volta di Angela Nasti: partita per le vacanze pochi giorni dopo la scelta, al suo ritorno l'ex tronista ha deciso di porre fine al rapporto con Alessio Campoli, di comune accordo con lui. Non se l'è passata meglio Manuel Galiano che, nonostante le iniziali smentite, non ha superato la prova Ibiza e, al suo ritorno, è giunto alla rottura con Giulia Cavaglià (anche se le ragioni non sono ancora ben chiare).

La preoccupazione dei fan è ora rivolta alla trasferta di Teresa Langella, partita senza Andrea Dal Corso al seguito. Interpellata dai suoi utenti, però, l'ex tronista ha voluto chiarire che tutto procedere per il meglio con il fidanzato e che il viaggio in Spagna è solo dovuto a ragioni professionali. Si è recata sul posto, infatti, per girare il video dell'ultimo singolo intitolato proprio 'Ibiza'.

Tutto a gonfie vele per la coppia

Nonostante il viaggio ad Ibiza, non sembrerebbero esserci problemi per Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

La coppia di Uomini e donne, lontana per qualche giorno, continua a comunicare sui social network con battute e proclami d'amore. La conferma della loro felicità è stata recentemente ufficializzata anche dall'ex corteggiatore, intervistato da 'Il Giornale'. Al quotidiano, l'imprenditore vinicolo veneto ha spiegato le ragioni che l'avevano portato a rifiutare al momento della scelta, avvenuta in un momento in cui era geloso per il comportamento della tronista.

Poi, però, qualcosa è cambiato e si è reso conto di provare dei sentimenti forti: "Fuori dal programma, infatti, me la sono andato a riprendere scoprendo una persona fantastica". Della sua fidanzata, Andrea apprezza il forte legame con la famiglia e i valori che gli fanno pensare ad un lungo futuro insieme. Ed infatti, la coppia sta pensando alla convivenza da avviare già a fine estate.