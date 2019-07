Risale a pochi giorni fa il rumors secondo il quale Angela Nasti penserebbe ancora al suo più famoso ex fidanzato: Mattia Marciano. Il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, però, racconta un'altra verità sul napoletano: pare che da circa un mese l'ex tronista di Uomini e donne frequenti una delle figlie di Sinisa Mihajlovic, Vicktorjia.

Presunto nuovo amore per Mattia Marciano

La vita privata di Angela Nasti continua a tenere banco su siti e giornali di Gossip: da quando ha detto addio ad Alessio Campoli, l'ex tronista di Uomini e Donne è stata accostata a varie persone, tra le quali un suo storico fidanzato.

Pubblicità

Pubblicità

Qualche giorno fa, una popolare pagina Instagram ha diffuso la notizia secondo la quale la napoletana non avrebbe ancora dimenticato Mattia Marciano, il ragazzo con il quale ha fatto coppia fissa finché lui non è approdato nel programma di Maria De Filippi.

Oggi, il nuovo numero di "Chi", racconta un'altra versione di questa storia: "Mattia, additato da tutti come il nuovo compagno della collega Nasti, in realtà ha conquistato il cuore di Viktorija, figlia dell'allenatore Sinisa Mihajlovic".

Pubblicità

Stando a quello che sostiene la rivista diretta da Alfonso Signorini, Marciano non avrebbe alcuna intenzione di tornare con la sorella dell'influencer Chiara: attualmente nel cuore del giovane ci sarebbe una delle concorrenti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

"Un amore segreto che dura da un mese", è così che il settimanale scandalistico descrive il rapporto che sarebbe nato tra Mattia e una delle figlie del CT di molte squadre di Serie A e non solo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Gli amori 'famosi' di Marciano

Prima che iniziassero a circolare le voci su un presunto flirt segreto in corso con Viktorija Mihajlovic, Mattia Marciano ha fatto parlare di sé in varie occasioni per le storie d'amore che ha avuto con ragazze più o meno conosciute. Nel periodo precedente alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il napoletano è stato fidanzato per qualche anno con Angela Nasti: nella primavera del 2019, è toccato alla 20enne sedersi sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella (la relazione con Alessio Campoli, però, è durata meno di due settimane).

La scelta dell'aspirante dentista davanti alle telecamere, è stata Vittoria Deganello: dopo essere stati accusati di avere un accordo segreto per tutta la durata della loro esperienza su Canale 5, i due decisero di lasciare lo studio insieme. Il rapporto con la veronese, però, è finito dopo meno di un anno e Mattia è rimasto ufficialmente single per tanto tempo.

Un altro flirt che è stato attribuito al giovane all'inizio dell'estate, è quello con la "collega" Valeria Bigella: si diceva che i due fossero stati avvistati a Napoli in atteggiamenti affettuosi, ma nessuno dei diretti interessati si è mai esposto per smentire o confermare la notizia.