Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati. Qualche ora dopo il comunicato ufficiale dei due ex coniugi, sui social è apparso un post molto toccante di Michelle Hunziker.

Come molti sapranno il cantante e la showgirl sono stati sposati dal 1998 al 2009. Dalla loro unione è nata la splendida Aurora. La relazione tra i due naufragò a causa del tunnel, in cui era entrata la bella svizzera.

Oggi Michelle è felicemente accompagnata con Tommaso Trussardi dalla quale ha avuto due bambine: Sole e Celeste.

Nel post pubblicato dalla Hunziker tramite il suo profilo Instagram sono immortalate le sue bambine, una accanto all’altra. La didascalia porta un messaggio davvero profondo: “Prendersi cura di una persona, è la sublimazione dell’amore”. La conduttrice poi ha proseguito: “Quando una persona scende con te nel tuo ‘pozzo’ come lo chiamo io per poi risalire, questo lo chiamo amore”.

Le parole di Michelle Hunziker hanno colpito tutti i suoi fan, compresa la figlia Aurora.

In poco tempo la svizzera ha ottenuto tantissimi like.

Nel messaggio Michelle ha lanciato un messaggio d’affetto all’intera umanità. Al contempo stesso la donna ha lasciato intendere che in un momento buio per il suo ex marito, lei ci sarà.

Eros e Marica: fine di una favola

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono detti addio. I due dopo le numerose voci dei rumors che li vedevano in crisi, hanno deciso di fare chiarezza. Attraverso un comunicato all’Ansa, l’ex coppia ha detto: “Non stiamo più insieme, ma sono stati dieci anni bellissimi”.

I due ex coniugi hanno riferito di essersi lasciati in modo sereno. Infine, hanno dichiarato che ad oggi per loro la cosa più importante è l’amore dei figli.

Marica Pellegrinelli: nel mirino di alcuni fan

I motivi dell’addio tra il cantante e la modella bresciana al momento sono sconosciuti. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che i due coniugi si siano allontanati consensualmente a causa dei troppi impegni lavorativi. Nel giorno dell’uscita del comunicato, Marina Pellegrinelli è stata presa di mira da alcuni utenti del web.

Mentre i fan erano preoccupati per lo stato d’animo di Eros, considerando che per lui è il secondo divorzio, la giovane ha pubblicato uno scatto sui social. L’accusa sollevata nei confronti della modella, è quella di essere apparsa felice e sorridente ad un evento poco dopo l’addio a Ramazzotti. Alcuni follower hanno rimproverato alla Pellegrinelli di aver avuto una caduta di stile: “Se avessi avuto un po’ più di sale in zucca, non avresti postato nulla per una questione di rispetto”, “Non sembri triste e addolorata”.

Alle critiche Marica ha scelto di non rispondere.