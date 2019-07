Il super protagonista di questa calda estate 2019 potrebbe essere Tiziano Ferro, il cantante italiano amatissimo non soltanto nel nostro Paese ma anche all'estero. Pochi minuti fa sulle pagine del portale Dagospia è stata lanciata l'indiscrezione bomba che riguarda il cantante, il quale ieri pomeriggio avrebbe coronato il suo sogno d'amore e sarebbe convolato a nozze con il suo compagno, in una cerimonia super-segreta.

Ieri pomeriggio il matrimonio di Tiziano Ferro con Victor: cerimonia blindatissima

La notizia è stata battuta dal portale del sito diretto da Roberto D'Agostino che ha svelato che la cerimonia nuziale di Tiziano Ferro si sarebbe svolta ieri pomeriggio, intorno alle 18 in una villa che si trova a Sabaudia.

Pubblicità

Pubblicità

Il cantante si sarebbe unito in matrimonio con Victor, un uomo di cinquantaquattro anni, originario di Los Angeles.

I due, quindi, si sarebbero conosciuti e innamorati proprio lì, dato che ormai da un bel po' di anni il cantante si è trasferito in California. Una cerimonia che tuttavia non è stata 'venduta' ai quattro venti come spesso accade in occasione di matrimoni di personaggi famosi.

A quanto pare, infatti, sono stati davvero poco gli invitati che hanno preso parte al matrimonio di Tiziano Ferro con Victor.

Pubblicità

Si parla, complessivamente, di una quarantina di invitati e sempre sulle pagine di Dagospia è stato svelato che alla festa di ieri pomeriggio erano presenti anche i genitori del cantante originario di Latina e che la cena è stata 'blindatissima' e quindi senza paparazzi.

Per il cantante il matrimonio era importante: ieri avrebbe pronunciato il fatidico sì

Inutile dire che la notizia in queste ore sta facendo il giro del web e dei social e in moltissimi fan del cantante hanno preso d'assalto la sua bacheca social di Instagram e Facebook per fargli le congratulazioni per il lieto evento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Tuttavia da parte di Tiziano Ferro non è arrivata ancora nessuna comunicazione ufficiale sul matrimonio di cui ha parlato Dagospia, ma non si esclude che l'artista possa raccontare tutto ai suoi fan nel corso dei prossimi giorni.

Certamente va detto che in questi anni, da quando ha confessato pubblicamente di essere omosessuale, Tiziano Ferro ha sempre cercato di mantenere privata la sua vita sentimentale senza spiattellarla sui giornali e sulle varie riviste di Gossip.

In un'intervista del 2016 che il cantante concesse al Corriere della Sera aveva rivelato che fino a poco tempo fa considerava il matrimonio un qualcosa di inutile, poi però col passare del tempo aveva cambiato opinione e ad oggi lo avrebbe ritenuto un bel momento. E a quanto pare il sogno di Tiziano Ferro si è finalmente realizzato.