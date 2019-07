Nel corso delle prossime due puntate di Beautiful assisteremo a dei cambi di alleanze inaspettati. Gli episodi di lunedì 15 e martedì 16 luglio, infatti, saranno rispettivamente incentrati su Emma e Xander e su Brooke e Bill. Per quanto riguarda la prima coppia, i due ragazzi si troveranno a vivere dei momenti alquanto imbarazzanti. Xander proverà a portare a letto la ragazza, ma quest'ultima deciderà di mollargli un due di picche.

Questo, ovviamente, genererà un bel po' di tensione tra i due anche se, almeno apparentemente, tutto sembrerà normale. Bill e Brooke, invece, saranno sempre più vicini. Tutto ciò porterà la trama della nota soap opera statunitense a prendere una piega decisamente inaspettata.

Spoiler puntata di Beautiful di lunedì 15 luglio: Emma non si concede a Xander

La puntata di Beautiful di lunedì 15 luglio sarà incentrata sulle vicende di Emma e Xander.

Quest'ultimo farà il possibile per cercare di creare un'intimità con la ragazza. La fanciulla, però, gli rivelerà di non sentirsi affatto pronta a compiere un passo così importante. Proprio per questo motivo, non si concederà al ragazzo. Xander, dal canto suo, si mostrerà molto comprensivo nei confronti della fidanzata, sta di fatto che deciderà di abbracciarla teneramente.

Tuttavia, nella sua testa incominceranno a balenare dei pensieri molto "pericolosi".

Il ragazzo, infatti, comincerà a pensare nuovamente alla sua ex Zoe. Questo porterà la coppia a "sfasciarsi" e a far ritornare il ragazzo sui suoi passi? Al momento è un po' presto per dirlo, anche se i presupposti affinché questo accada ci sono.

Trama puntata martedì 16 luglio: Brooke va da Katie per convincerla a non chiedere l'affidamento

In merito all'episodio di martedì 16 luglio di Beautiful, invece, l'attenzione si sposterà sulle vicende di altri personaggi. Brooke sarà sempre più vicina a Bill, sia dal punto di vista fisico che mentale.

La Logan, infatti, è assolutamente contraria alla malsana idea della sorella Katie di chiedere l'affidamento esclusivo del piccolo Will. Proprio per questo motivo, deciderà di non restare più a guardare e di fare qualcosa di concreto per cercare di risolvere la questione. La Logan, infatti, si recherà da sua sorella Katie per parlarle. La moglie di Ridge cercherà in tutti i modi di far capire alla donna di essere in errore e di tornare indietro.

Katie, però, fortemente appoggiata ed incoraggiata dal suo fidanzato Thorne non si fletterà minimamente alle richieste della sorella maggiore.

Proprio per questo motivo, più sconfitta che mai, Brooke deciderà di recarsi da Bill per spiegargli quanto accaduto poco prima.