Questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 4, la Serie TV arrivata alla quarta stagione, molto amata e seguita dal pubblico italiano. Nel corso delle prime tre stagioni, il protagonista della serie è stato il comandante del corpo forestale Pietro, interpretato da Terence Hill. A partire dalla quarta, invece, ha preso il suo posto un nuovo personaggio chiamato Francesco Neri, impersonificato dall'attore Daniele Liotti. Domenica 21 luglio verrà invece trasmessa la terza puntata e le anticipazioni rivelano che il comandante sarà accusato di aver aggredito una donna.

Un passo dal cielo 4, gli episodi 5 e 6

La quarta stagione di Un passo dal cielo è stata già mandata in onda alcuni mesi fa, ma l'ente televisivo in questione ha deciso di riproporla agli appassionati in attesa della quinta, confermata durante la presentazione dei palinsesti Rai il 9 luglio scorso. I due episodi che andranno in onda nel corso dell'appuntamento del 21 luglio si chiameranno rispettivamente "L'accusa" e "La trappola".

Il primo vedrà al centro dell'attenzione il nuovo arrivato Francesco. Il capo della forestale dovrà fare i conti con un'accusa molto grave sul suo conto: essere ritenuto responsabile dell'aggressione di una donna, trovata quasi in fin di vita. Anche Emma inizierà a nutrire alcuni dubbi sulla reale innocenza dell'uomo. Vincenzo non vuole perdere Eva e cercherà di far saltare il suo contratto con Fedez.

Cristina lo aiuterà nell'attuazione del suo piano. Nel corso del secondo episodio, da San Candido scomparirà un medico. Dalle indagini emergerà che ad aver compiuto quest'atto è stato un uomo già esperto e che utilizza delle tecniche molto accurate per i suoi crimini. La madre di Eva arriverà in paese per discutere con lei, dato che i loro rapporti non sono dei migliori.

Un passo dal cielo, la replica disponibile sul sito di Rai Play

Per tutti i telespettatori che non potessero assistere alla messa in onda della puntata di Un passo dal cielo, che verrà trasmessa questa sera, o che volessero recuperare gli episodi delle stagioni precedenti della fiction, sarà possibile riguardare le repliche attraverso il sito online di Rai Play.

All'interno di esso, infatti, sono presenti tutte le puntate già andate in onda. Per guardare tutti gli episodi, sarà necessario soltanto iscriversi al portale attraverso l'inserimento della propria mail e una password, da ricordare poi per tutti gli accessi successivi.

Inoltre, per i più appassionati sarà possibile scaricare direttamente l'applicazione di Rai Play sul proprio smartphone o tablet, in modo tale da poter rivedere le puntate in qualsiasi momento lo si preferisca.

Anche in questo caso sarà necessario iscriversi prima di poter utilizzare il servizio.