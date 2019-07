L'ex tronista di Uomini e donne, Giulia Cavaglià nelle ultime ore ha rotto il silenzio tramite la sua pagina ufficiale di Instagram: quest'ultima infatti ha reso noto ai suoi follower che la relazione con l'ex corteggiatore Manuel Galiano è ufficialmente finita. Il tutto è iniziato qualche settimana fa, quando Manuel si è recato ad Ibiza per una vacanza con gli amici: quest'ultimo durante la vacanza in Spagna si è reso noto di un possibile tradimento con un'altra ragazza.

Pubblicità

Pubblicità

Tuttavia, però, per fortuna di Giulia questa vicenda le è stata documentata da alcune segnalazioni da persone all'interno del mondo dello spettacolo italiano.

Proprio questa cosa hanno recato nella Cavaglià molta delusione, visto che l'ex tronista aveva scelto da poco più di due mesi Manuel all'interno della trasmissione di Uomini e Donne. Vediamo nel proseguo dell'articolo meglio nel dettaglio le dichiarazioni della Cavaglià sulla sua relazione finita con Manuel.

Pubblicità

Uomini e Donne gossip: Manuel Galiano e Giulia Cavaglià si sono lasciati

Come anticipato nel paragrafo sovrastante dell'articolo, la bella ex tronista Giulia Cavaglià ha reso noto tramite il suo profilo Instagram la rottura definitiva con Manuel Galiano. Tuttavia, i fan della coppia ci sono rimasti molto male, visto che mai nessuno dopo poco più di due mesi dalla scelta si pensasse che l'amore tra Giulia e Manuel potesse finire così velocemente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ma purtroppo per la Cavaglià è andata così: ovviamente, però, tutti i fan dell'ex ormai coppia si sono schierati tutti con la bella ex tronista di Uomini e Donne. Infatti nessuno ha perdonato a Manuel il possibile tradimento avvenuto ad Ibiza con un'altra ragazza, anche se alcuni fan (una piccola parte) accusa anche Giulia di scarso interesse nei confronti della situazione con Manuel.

Trono classico: Giulia Cavaglià sbotta su Instagram svelando la fine della sua relazione con Manuel

Finalmente nelle ultime ore è arrivato il chiarimento tanto atteso di Giulia Cavaglià sulla sua relazione con Manuel: la coppia formatasi qualche mese fa negli studi di Uomini e Donne si è ufficialmente lasciata.

L'ex tronista non ha usato mezze parole per dichiarare questo sul social network Instagram, anzi è stata abbastanza diretta: ''Io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona rispetto a quella che immaginavo di ritrovarmi al fianco''.

Pubblicità

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni di Giulia? Ha fatto bene a chiudere la relazione con Manuel?