Il programma di Amici 18 condotto dalla mitica conduttrice Maria De Filippi si è concluso sabato 25 maggio con la vittoria del cantante lirico Alberto Urso. Quest'ultimo ha dovuto ''lottare'' fino alla fine contro la brava cantante Giordana, che si è riuscita a contraddistinguere per la sua voce molto graffiata e potente, il quale alcuni professori la vedevano copiare troppo le cantanti come Gianna Nannini e Loredana Bertè.

Pubblicità

Pubblicità

Tuttavia, però, il pubblico da casa dopo svariate esibizioni di alto livello tra Giordana e Alberto ha preferito premiare il cantante lirico, vincendo così la diciottesima edizione del programma.

Nella giornata di ieri, il cantante lirico ha voluto postare su Instagram un post di ringraziamenti dopo la sua bella vittoria ad Amici 18, ringraziando soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi che gli ha permesso di realizzare il suo sogno di sfondare nel mondo della musica. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli del post di Albero Urso.

Alberto Urso emoziona con una dedica su IG dopo la vittoria di Amici 18: 'Grazie Maria'

Amici 18: Alberto si aggiudica la vittoria battendo la potente voce di Giordana

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il cantante lirico Alberto Urso ha vinto la diciottesima edizione del talent. Quest'ultimo durante il lungo percorso ha avuto degli alti e bassi all'interno della scuola, ma non è mai stato messo in dubbio dai professori o da Loredana Bertè (giurata nella fase serale di Amici 18). Cosa invece che non è successa con Giordana, visto che il professore Rudy Zerbi per tutto il percorso della cantante all'interno della scuola, l'ha sempre criticata e messa in discussione per la sua priva identità musicale.

Pubblicità

Naturalmente questo giudizio del professore Rudy Zerbi non è stato condiviso da altri, anzi, la vulcanica Loredana Bertè in alcune puntate del serale ha difeso la ragazza dicendo che quello che diceva Rudy fosse totalmente sbagliato e fuori luogo.

Alberto Urso ringrazia tutti dopo la vittoria di Amici tramite un post sui social

Il cantante lirico con la sua voce potentissima ha stregato un po' tutti, soprattutto il pubblico da casa che gli ha regalato la vittoria del programma condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi.

Tuttavia, quest'ultimo con un post di ringraziamenti su Instagram ha voluto ringraziare un po' tutti: ''Sono così emozionato che fatico a trovare le parole per esprimermi. Ringrazio i miei compagni della scuola di Amici 18, la mia famiglia ma soprattutto Maria che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di continuare a credere nel sogno di poter vivere di Musica''. Queste sono le parole usate dal cantante lirico, il quale ha voluto ringraziare in modo particolare la De Filippi.

Pubblicità

La vittoria di Amici 18 per Alberto potrà essere la rampa di lancio per una rosea carriera?