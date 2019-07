Dopo le voci di flirt con Diletta Leotta, Francesco Monte torna al centro del Gossip per una presunta nuova passione: il sito 361Magazine, infatti, fa sapere che il bel 32enne avrebbe vissuto un romantico weekend a Trani con una modella di origini tedesche. La ragazza che avrebbe fatto compagnia all'ex tronista nei giorni scorsi, su Instagram si fa chiamare Isadeca: i due hanno iniziato a seguirsi sui social network proprio al termine di questo fine settimana "di fuoco".

Monte in dolce compagnia a Trani: l'indiscrezione

Da quando è stata ufficializzata la fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi, Francesco Monte è costantemente al centro del gossip per le sue nuove frequentazioni (vere o presunte). Dopo essere stato accostato per settimane a Diletta Leotta, si dice che il ragazzo abbia una fiamma nuova di zecca.

È stato il sito 361Magazine il primo a lanciare la notizia sul presunto flirt che il 32enne avrebbe con una bellissima modella tedesca: una giovane che su Instagram è nota con il nome "Isadeca".

Stando a quello che si vocifera sul web, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe condiviso un weekend di passione con questa indossatrice: i due avrebbero soggiornato in un resort di Trani per almeno un paio di giorni prima di rientrare insieme a Roma.

Una prova del fatto che Francesco e Isadeca fossero nello stesso posto lo scorso fine settimana, potrebbe essere il "segui" che entrambi hanno messo su IG alla pagina dell'albergo che si dice li abbia ospitati; in una Stories della tedesca, inoltre, si sarebbe intravisto uno dei tatuaggi di lui.

La Puglia, terra d'origine del bel Monte, sarebbe il posto nel quale l'ex di Cecilia Rodriguez avrebbe provato a voltare pagina in amore dopo le tante delusioni vissute fino ad oggi.

Tutte le 'donne' di Francesco Monte

Prima di finire al centro del gossip per il presunto flirt con la modella Isadeca, Francesco Monte ha fatto tanto parlare di sé per le brevi e travagliate storie d'amore che ha avuto ultimamente. Da quando Cecilia Rodriguez l'ha lasciato, sembra che il pugliese non riesca più a vivere una relazione lunga e stabile.

Il rapporto con Giulia Salemi, nato nella Casa del Grande Fratello Vip a settembre scorso, è finito circa un mese fa pare per volere di lui: i bene informati sostengono che l'ex tronista si sarebbe reso conto che l'influencer non era la persona giusta.

Prima di questo amore da favola che i fan avevano ribattezzato "Fralemi", il giovane ha campeggiato sulle prime pagine delle riviste per la breve ma chiacchierata frequentazione con Paola Di Benedetto (oggi fidanzata con il cantante Federico Rossi).

Tra i vari flirt che sono stati attribuiti a Monte nelle ultime settimane, spiccano quello con una modella straniera a Ibiza (che il diretto interessato ha provato a smentire con stizza ad un evento) e quello mai confermato con Diletta Leotta.