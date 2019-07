Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono ufficialmente lasciati. Ad annunciare la notizia è stata proprio l'ex di Francesco Monte sul suo profilo Instagram. La loro relazione era nata poco più di un anno fa, dopo che la ragazza aveva chiuso la sua breve storia con l'ex di Cecilia Rodriguez. Quest'ultimo infatti, si è reso conto di non essere innamorato della ragazza e ha preferito porre fine alla loro frequentazione, nonostante i fan amassero molto la coppia.

I followers di Paola speravano che lei potesse ritrovare la serenità di fianco al cantate del duo Benji e Fede e così è stato per un certo periodo di tempo. I ragazzi si erano sempre mostrati innamorati e felici sui loro profili social, dove hanno condiviso molti momenti della loro love story con i seguaci. Tra i due però, pare che qualcosa sia andato storto.

L'annuncio su Instagram

A distanza di poco più di un anno, la love story tra Federico e Paola sembra essere terminata.

A rivelarlo è stata proprio la ragazza, attraverso delle parole inaspettate che hanno lasciato tutti i suoi fan stupiti. L'ex protagonista dell'Isola dei Famosi ha pubblicato questa mattina una storia su Instagram che annuncia quanto accaduto e che spiega i motivi che l'hanno spinta a prendere questa decisione. Quanto detto lascia poco spazio all'immaginazione, dato che lei stessa ha parlato di mancanza di rispetto da parte del cantante. "In amore do tutto, ma spesso fidarsi non serve a nulla" così scrive la Di Benedetto.

Paola Di Benedetto chiede 'rispetto' in un momento delicato

Paola Di Bendetto ha dunque lasciato intuire ai suoi fan che la colpa della rottura non è la sua, ma bensì di quello che era il suo compagno fino a qualche giorno. In base a quanto da lei scritto, Federico le avrebbe in qualche modo mancato di rispetto, anche se non si sa di preciso cosa sia accaduto. Nelle prossime ore potrebbero magari emergere ulteriori dettagli al riguardo. Ha scritto su Instagram che adesso il suo unico pensiero è curare il suo corpo e la sua mente.

Infine, la ragazza chiede ai suoi fan di rispettare questo momento così delicato per lei.

Nessuno si aspettava la fine di questa relazione, anche se negli scorsi giorni il sito di Isa e Chia aveva riportato l'articolo di un presunto tradimento da parte del cantante del duo con Emma Muscat, tornata single da poco dopo aver terminato la sua relazione con Biondo. In molti sul web hanno dunque ipotizzato che la rottura tra la Di Benedetto e Federico posso in qualche modo aver a che fare con questa storia.

Al momento Rossi non si è ancora espresso su suoi profilo social, ma quasi sicuramente lo farà presto date le accuse di mancanza di rispetto ricevute dalla sua ex.