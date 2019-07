Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani sono due ex volti noti di Uomini e donne. I due ragazzi si sono conosciuti negli studi del programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Tuttavia, dopo la fine del loro percorso non sono mai stati richiamati in trasmissione per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Si presume che il motivo sia legato ad un astio in corso tra la coppia e la caporedattrice Raffaella Mennoia.

Ad ogni modo, in queste ultime ore i due giovani sono tornati al centro del gossip per una questione completamente diversa. Sembra, infatti, che Eleonora ed Oscar siano in crisi. L'annuncio sul momento particolare che starebbe attraversando la coppia è stato dato direttamente dall'ex corteggiatrice che, ricorrendo a delle Instagram Stories, ha svelato che non sta vivendo un periodo proprio felice della sua storia con Branzani.

La 24enne fiorentina ha anche chiesto un po' di rispetto e tatto ai numerosi utenti che la seguono, per evitare di generare ulteriori malintesi e turbamenti.

Oscar ed Eleonora finiscono nel mirino del gossip

Alcune settimane, fa Oscar ed Eleonora erano finiti nel mirino dell'opinione pubblica in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla Rocchini su Uomini e Donne. La web influencer, infatti, non era stata affatto tenera con la redazione del programma, avendo accusato il cast di essere scorretto e di invitare in trasmissione personaggi falsi, invece che coppie realmente unite come quella formata da lei e il suo fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Dopo queste affermazioni, sui due ragazzi si è abbattuta una vera e propria bufera mediatica. Molti internauti, infatti, hanno iniziato a fare domande e a chiedere ulteriori spiegazioni in merito, ma questi chiarimenti non sono mai arrivati. Adesso però Oscar ed Eleonora sono tornati al centro dell'attenzione in seguito alla rivelazione della giovane che ha confermato una crisi in corso nel loro rapporto.

La Rocchini conferma la crisi con Branzani

Sembra proprio che la Rocchini si sia portata un po' di sfortuna da sola. Infatti, dopo aver detto di essere felice e serena con il fidanzato Oscar, pare che la sua relazione sia entrata in una fase alquanto complicata. Entrambi hanno cominciato a comportarsi in modo strano su Instagram, facendo nascere dei sospetti tra i fan, i quali hanno iniziato a chiedersi cosa stesse succedendo tra di loro.

Ebbene, dopo l'ennesima sollecitazione, Eleonora Rocchini ha confermato la crisi con Branzani.

L'ex corteggiatrice toscana ha ammesso che questo non è un periodo facile per lei e per il fidanzato. Ha aggiunto che ci sono dei problemi da affrontare e da risolvere, non volendo però parlarne sui social network. La ragazza, infine, ha chiesto ai fan di non infierire con domande impertinenti e con offese decisamente fuori luogo.

Appena la situazione sarà chiarita - nel bene o nel male - sarà lei stessa a raccontare tutto.