Nel corso della giornata di ieri, la caporedattrice di Uomini e donne, Raffaella Mennoia, aveva annunciato che avrebbe dovuto fare una comunicazione in merito al programma che dirige. L'annuncio aveva lasciato spiazzati tutti i telespettatori. Ad ogni modo, numerose sono state le ipotesi in merito al contenuto di questo importantissimo messaggio. Proprio per questo motivo, nel momento in cui la notizia è trapelata, sul web è scoppiato il caos.

Pochissime ore fa, infatti, la Mennoia ha annunciato che, venerdì prossimo, saranno pubblicate su Witty Tv delle interviste molto interessanti riguardanti Angela Nasti e la sua scelta Alessio Campoli, così come Giulia Cavaglià e la sua scelta Manuel Galiano.

I comportamenti anomali d Angela Nasti, Giulia Cavaglià e le rispettive scelte

In questo periodo la redazione di Uomini e Donne è stata presa di mira sui social a causa del comportamento delle ultime due troniste del programma.

Angela Nasti e Giulia Cavaglià, infatti, hanno fatto insieme il trono e l'hanno terminato nello stesso momento. Entrambe, pochissimi giorni dopo la scelta, hanno interrotto bruscamente le relazioni con i loro neo-fidanzati. La storia tra Angela e Alessio è finita in modo più pacifico, questo ha lasciato spazio all'ipotesi che potessero essere d'accordo sin dall'inizio. Per quanto riguarda Giulia e Manuel, invece, i due ragazzi si sono lasciati in modo decisamente più irruento, dato che pare che Galiano possa aver tradito la sua compagna ad Ibiza.

Ad ogni modo, i rumors sono stati davvero moltissimi, proprio per questo motivo, alla redazione di Uomini e Donne è sembrato assolutamente fondamentale e necessario fornire un chiarimento ai numerosi telespettatori.

Raffaella Mennoia annuncia le quattro interviste ai protagonisti di questi scoop

Raffaella Mennoia, infatti, ha annunciato che, nel corso della giornata di venerdì 26 luglio, su Witty Tv saranno pubblicate le quattro interviste ai protagonisti di queste vicende.

La caporedattrice ha sempre difeso a spada tratta gli ex membri del cast ed ha provato in tutti i modi a spiegare che non ci fosse nessun accordo tacito tra le parti. Tuttavia, nel tentativo di dissipare ogni dubbio, ci penseranno i diretti interessati a metterci la faccia raccontando la loro verità.

Subito dopo tale comunicazione, sono stati davvero moltissimi i commenti dei follower della caporedattrice.

Alcuni si sono mostrati decisamente entusiasti altri, invece, ne hanno approfittato per criticare il fatto che la redazione dia ancora peso ed importanza a queste persone.

Qui di seguito è riportato il video della caporedattrice.